Noi detalii din ancheta! El este fostul preot acuzat ca a violat-o si ucis-o pe Estera

A trecut o saptamana de la oribila crima petrecuta in Baia Mare, unde o fetita de doar cinci ani a fost violata si ucisa cu bestialitate. Agresorul nu a fost prins nici pana in prezent. Principalul suspect a fost retinut si interogat, insa s-a dovedit ca nu el a comis fapta. Este vorba despre fostul preot Radu Marcel Gherman.

"Eu locuiesc de peste trei ani pe strada Electrolizei. Normal ca am fost vazut in zona, dar fac un pariu cu dumneavoastra: nu cred ca aveti curajul sa mergeti singur nici ziua in zona Combinatului, d'apoi noaptea! Eu le-am dat declaratii si amanunte la politisti, dar unele nu le-au luat in calcul. Cred ca daca nu umblau dupa cai verzi pe pereti, criminalul era demult prins!

M-au tinut marti de la orele 18 la orele 22 la audieri. Mi s-au luat declaratii, amprente, probe, iar noaptea la 22 mi-au spus ca pot sa plec, dar sa nu ma duc acasa ca ma omoara tiganii. Deci eu am stat zile intregi ascuns de tigani, nu de politie! Am tot solicitat sprjinul politie ca sa pot merge acasa dar nu mi-au oferit nicio protectie. Nicio institutie publica, nicio televiziune, niciun jurnalist nu mai spune ca eu nu am nicio vina iar acest lucru se numeste punerea vietii mele in pericol. Procurorul mi-a trimis o adresa ca nu sunt suspect iar acest lucru ar trebui ca oamenii sa il stie prin intermediul dumneavoastra. Acum m-am dus singur acasa, dar stau cu frica in spate. Sunt convins ca nici dumneavoastra nu o sa dati la tv, nici in presa ca preotul nu este vinovat. Va plac doar stirile de senzatie ca sa aveti audienta" a declarat preotul.

In urma testelor ADN, Parchetul nu il considera suspect. "Va comunicam faptul ca, pana in prezent, in dosarul penal cu numarul 79/P/2018 in care se efectueaza cercetari cu privire la infractiunile de viol si omor calificat NU AVETI CALITATEA DE SUSPECT!"