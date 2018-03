Noi probleme pentru Arhiepiscopul Teodosie. Frauda cu banii pentru salarii reclamata de DNA

Postul Pastelui, devine tot mai greu pentru Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, dar si pentru ceilalti prelati aflati in conducerea institutiei.

O echipa de la Antifrauda a descins vineri la Palatul Arhiepiscopiei. Potrivit unor surse, controlul ar fi pornit, de la o sesizare penala venita de la procurorii DNA, care au suspiciuni privind modul in care sunt cheltuiti banii destinati salariilor. 60 la suta din aceste fonduri provin de la bugetul de stat. Verificarea inspectorilor ANAF este, potrivit unor surse, prima de acest fel in Romania si a pornit de la o sesizare penala,cel mai probabil venita de procurorii anticoruptie.

Inspectorii ANAF au descins la Aerhiepiscopia Tomisului. Surse din ancheta spun ca au luat la puricat toate statele de plata. Se pare ca sunt foarte multi angajati care nu si-au mai primit lefurile de mai bine de trei luni, desi au fost pusi sa semneze cum ca au primit salariile. Inspectorii Antifrauda vor sa afle in fel sunt folositi banii publici pe care Arhiepiscopia ii primeste pentru salariile angajatilor si preotilor. Institutia are zeci de angajati, iar numarul preotilor pe care ii are in subordine trece de 300.

Echipa de control de la ANAF a iesit din Arhiepiscopie fara sa faca declaratii. In schimb, enoriasii sunt de acord cu cercetarile. "Sa se faca verificari, pentru ca preotii de aici nu si-au mai luat salariile de cinci luni de zile, am inteles... Deci nu este corect ca ierarhul sa-si puna banii in buzunare", spune o enoriasa. IPS Teodosie este judecat in doua dosare. Unul pentru obtinerea ilegala a sute de mii de euro din subventii APIA si celalalt pentru inducerea in eroare a organelor de ancheta si fals in inscrisuri oficiale.

Arhiepiscopia Tomisului nu a vrut sa comenteze situatia pe motiv ca informatiile despre control nu pot fi facute publice. La randul lor, reprezentantii Patriarhiei Romane sustin ca: "Nu pot comenta o situatie care implica o ancheta in curs de desfasurare si ca respecta riguros autonomia eparhiala si libertatea conducerii eparhiale de a-si gestiona problemele".