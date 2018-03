Noua inregistrare cu Ana Maria Patru in lacrimi la sediul DNA

Un inalt demnitar a fost amenintat sa recunoasca o declaratie a propriei vinovatii cu toate ca acesta nu a vrut sa o faca, a informat Victor Ciutacu in emisiunea sa, inainte de a da publicitatii caseta.

Este vorba despre Ana Maria Patru care se afla in sediul DNA si plangea in hohote. Din imagini se poate sesiza discutia cu avocatul ei. Ana Maria Patru plange si spune ca nu o intelege pe Irina (nr. - denuntatoarea ei). In inregistrare se observa cum procurorul de caz de la DNA Ploiesti redacteaza declaratia de recunoastere. Declaratia este citita de Ana Maria Patru care il are alaturi pe avocat. Ana Maria Patru a intrat in direct la Romania TV. Aceasta plangea si nu a dorit sa comenteze prea mult imaginile.

Ana Maria Patru a facut acuzatii grave. Ea a precizat ca a fost obligata sa semneze declaratia redactata de procuror si sa accepte un avocat cunoscut de DNA, platit de denuntatoarea ei, sustine aceasta. Ana Maria Patru spune ca aceasta a fost singura posibilitate ca ea sa se poata intoarce acasa din arest. Ana Maria Patru a iesit din transmisiune directa in lacrimi.

„Declaratia era dictata de procurorul DNA. Din pacate da, e adevarat. Aceasta a fost solutia sa ma intorc la copiii mei", a precizat Ana Maria Patru care a mai adaugat ca totul s-a petrecut la solicitarea procurorilor de caz, Lucian Onea si Cerasela Raileanu, ultima fiind si cea care a redactat declaratia.

„Altfel nu aveam nicio solutie sa ies din arest in acea perioada. Avocatul Ovidiu Bulai era platit de denuntatoarea mea. Aceste lucruri le-am spus de un an si jumatate, dar nu am fost auzita. Am depus si plangeri si memorii. Se pare ca acesta este statul de drept", a mai adaugat Ana Maria Patru, inainte sa intrerupa interventia in direct.