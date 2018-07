Numerele care iti aduc ghinion in viata in functie de zodie

Numerele pot fi de vina pentru ghinionul din viata ta, pentru ca trebuie sa tinem cont de o serie de lucruri care pot actiona asupra noastra in aceasta lume. Exista cateva numere de care trebuie sa te feresti daca nu vrei sa ai ghinion, in functie de zodia in care te-ai nascut.

Berbec

Berbecii trebuie sa se fereasca de numerele mici, in special de 3 sau 5, si trebuie sa aiba grija atat de cele care formeaza adresa de domiciliu, cat si de cele care reprezinta numarul de la casa. Un mediu incarcat cu energii negative nu le va ajuta pe aceste persoane sa fie ele insele si nici nu se vor descurca foarte bine in viata. Alte numere de care trebuie sa se fereasca sunt: 13, 21, 45, 18 si 9.

Taur

Taurii trebuie sa se fereasca de acele numere despre care se spune des ca emit energii negative, cum ar fi 13 sau 7, insa trebuie sa se fereasca si de numere precum: 1, 3, 16, 22 si 60. Foarte important este sa invete sa verbalizeze tot ce e important, iar lucrurile esentiale trebuie notate pe o hartie, in cuvinte, pentru ca acestea au un efect pozitiv asupra nativilor zodiei Taur.

Gemeni

Am putea spune ca Gemenii aproape ca sunt lipsiti de ghinioane, insa acest lucru nu inseamna ca nativii acestei zodii nu trebuie sa se fereasca de anumite numere. 13 le va aduce intotdeauna ghinion, indiferent daca cred sau nu in superstitii. In plus, acesti nativi trebuie sa evite numerele mari atunci cand se muta sau atunci cand au loc evenimente importante in viata lor. Alte numere de care trebuie sa se fereasca sunt: 50, 11, 9, 22.

Rac

De obicei, persoanele nascute in aceasta zodie sunt foarte sensibile si nu se pricep la numere. Trebuie sa lucreze in acele medii in care nu sunt necesare foarte multe calcule si, poate cel mai important, sa nu faca schimbari majore in viata lor in zile cu numar impar. Trebuie sa se fereasca de numere precum: 1, 3, 11, 23 si 17.

Leu

Se spune ca Leii sunt oamenii banilor, au succes in afaceri si reusesc sa se impuna foarte bine in rolurile de conducere. Totusi, chiar daca norocul pare sa-i insoteasca pe acesti nativi, ei trebuie sa se fereasca de numerele mici, in special de 4. Alte numere de care trebuie sa se fereasca sunt: 1, 7, 13, 19 si 5.

Fecioara

Fecioarele sunt foarte calculate si reusesc sa anticipeze foarte multe lucruri. Pot fi numite usor norocoase, insa nu inseamna ca se pot culca pe o ureche. Persoanele nascute in aceasta zodie trebuie sa evite sa plece la drum lung in zilele cu numar par sau atunci cand se apropie de sfarsit de luna. Trebuie sa se fereasca de numere precum: 3, 19, 55, 26 si 30.

Balanta

Persoanele nascute in aceasta zodie sunt vizionare si au tendinta sa puna totul pe seama intamplarii. Totusi, ele trebuie sa tina cont de data nasterii, dar si de numarul de la casa sau de zilele cu numar par. Trebuie sa se fereasca de numere precum: 13, 10, 22, 44 si 16. Nu in ultimul rand, Balantele nu trebuie sa ia decizii in ultimele zile din luna.

Scorpion

Persoanele nascute in aceasta zodie au tendinta sa ia viata destul de serios, insa faptul ca sunt prea superstitioase nu le face sa prezinte prea multa incredere. Le poarta ghinion acele numere care au semnificatii biblice sau care sunt asociate cu anumite evenimente majore din istoria omenirii. Trebuie sa se fereasca si de numere precum: 1, 11, 29, 33 si 51.

Sagetator

Nativii zodiei Sagetator sunt foarte pragmatici si au un simt al realitatii foarte bine dezvoltat. Trebuie sa se fereasca de acele numere care au o semnificatie simbolica aparte, pentru ca lor nu le va atrage bine in viata. Trebuie sa se fereasca si de numere mari, cum ar fi: 25, 40, 44, 55 si 60.

Capricorn

Capricornii stiu foarte bine ce vor de la viata, iar acest lucru ii ajuta pe acesti nativi sa fie mereu echilibrati. Chiar daca nu cred in ghinioane, acesti nativi trebuie sa se fereasca de numerele care au semnificatie biblica. Le poarta noroc cele care sunt asociate cu zilele de nastere ale persoanelor din familie. Trebuie sa se fereasca de numere precum: 14, 100, 50, 17 si 98.

Varsator

Varsatorii sunt foarte agitati de-a lungul vietii si sunt foarte multe numere care le poarta ghinion, in special cele pare sau cele mari. Totusi, Varsatorii pot avea un noroc fantastic atunci cand se ghideaza dupa data nasterii sau tin cont de data unor evenimente importante din familia lor si, implicit, de numerele acelor zile. Trebuie sa se fereasca de numere precum: 1, 3, 13, 20 si 8.

Pesti

Pestii sunt foarte negativisti si pun totul pe seama altor lucruri. Ce-i drept, considera ca nu sunt feriti de ghinioane si incearca sa tina cont de acele superstitii care par ca se pot adeveri. Numerele mici le poarta noroc. Trebuie sa se fereasca de: 2, 12, 49, 55 si 90. Totodata, nu trebuie sa ia decizii importante in zilele ale caror data cuprinde cifra 1.