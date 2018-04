Numerologul Mihai Voropchievici: Ce menire avem in functie de cifra de destin

Numerologul Mihai Voropchievici a aratat, la emisiunea Adevaruri Ascunse, de la Antena 3, care este menirea fiecarui in viata, in functie de cifra de destin. Reamintim, cifra de destin se calculeaza adunand cifrele din ziua in care te-ai nascut, luna si anul nasterii, pana ajungeti la o singura cifra.

Cifra 1 a destinului: e obligat in viata sa rezolve de unul singur toate problemele in viata, sa aiba putere si curaj sa le duca la bun sfarsit. Ziditorul tine cu cei curajosi. Este urmarit de noroc. Poate sa ajunga sef/lider.

Cifra 2 a destinului: sunt consilieri, psihologi, avocati. Sunt negociatorii perfecti. Sar in ajutorul celorlalti.

Cifra 3 a destinului: au o forta fantastica. Sunt urmariti de noroc. E unitate: Sfanta Treime. Este acel om care, pe cat e de nesuferit, pe atat e de simpatic

Cifra 4 a destinului: omul hotarat, supus rutinei. Munceste, dar si gandeste.

Cifra 5 a destinului: e guraliv. Daca nu exista provocare, o creaza. Sunt supusi multor schimbari.