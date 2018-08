Numerologul Mihai Voropchievici: Ce urmeaza pentru fiecare zodie in perioada urmatoare

Numerologul Mihai Voropchievici a dezvaluit ce urmeaza pentru fiecare zodie, in perioada urmatoare. Numerologul sustine ca Berbecii trebuie sa se decida ce fac cu viata lor. Taurii sa se astepte la surprize placute. Gemenii sa-si asume riscuri, trebuie sa iasa din starea de confort.

Racii sa se ocupe mai mult de familie. Leul trebuie sa priveasca in el, sa faca schimbarile care-l face pe el fericit, nu pe ceilalti. Fecioara trebuie sa aiba incredere in ea, sa faca mici compromisuri. Balanta trebuie sa aleaga ce e mai bun pentru ea, din punct de vedere afectiv. Scorpionul munceste acum, roadele le va culege in anii urmatori. Sagetatorii trebuie sa vina cu ceva nou in viata lor si sa nu mearga mereu pe prima optiune. Capricornii sa accepte noul, sa iasa din zona de confort, de limitari. Varsatorii sa faca compromisuri, sa fie deschisi si sa accepte provocarile. Pestii isi pot schimba viata pentru totdeauna in acest an, traiesc dragostea la cotele cele mai inalte. Acestea sunt previziunile lui Mihai Voropchievici.