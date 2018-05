Nutritionist: Gratarul - cea mai nesanatoasa metoda de preparare a carnii. Apar substante cancerigene

Parerea populara este ca gratarul constituie cea mai sanatoasa metoda de preparare a carnii. Nutritionistii nu sunt insa de aceasta parere, ba mai mult, spun ca aceasta modalitate de gatire este foare toxica si poate dezvolta substante cancerigene.

Nutritionistii recomanda insa sa fim ponderati si sa fim atenti la modul cum preparam carnea pe gratar. Cel mai important aspect este sa nu ardem carnea. „Gratarul, adica frigerea carnii sau a altor alimente este poate cea mai nesanatoasa metoda de preparare, la concurenta cu prajirea. In cazul prajirii, putem insa controla mult mai bine temperatura si timpul de expunere", a declarat Cristian Margarit, consultant in nutritie. Potrivit acestuia, carnea astfel preparata poate dezvolta substante cancerigene.

„Cand carnea atinge metalul incins, apar transformari chimice cu rezultate foarte toxice - substante dovedit cancerigene. Fumul, atat cel al sursei de caldura cat si rezultat din arderea grasimii care se scurge, este si el extrem de periculos. Mai mult, nitritul cu care carnea poate fi aditivata devine mult mai nociv atunci cand aceasta este pusa pe gratar, in special semipreparatele din carne tocata, cum sunt mititeii, hamburgerii, carnatii, etc", explica nutritionistul. Totodata, spune specialistul in nutritie, gratarul poate constitui o sursa foarte mare de carne consumata intr-un timp foarte scurt, ceea ce este daunator pentru organism. „Un alt pericol al gratarului este acela ca se poate ajunge foarte usor la un exces de carne si proteina de origine animala. Corpul pur si simplu nu are ce sa faca cu 500g de carne, deci va suferi incercand sa elimine excesul", explica Margarit.

„In primul rand, trebuie sa pornim de la o carne curata, fara nitrit. Marinarea carnii poate reduce sinteza compusilor toxici, deci este indicat sa folosim un «bait» bogat in antioxidanti (plante aromatice). Berea neagra se pare ca ajuta foarte mult. Alegem o plita (tabla, plansa) in loc de gratarul clasic. Astfel, carnea va fi expusa ceva mai uniform la caldura, deci reducem sansa sa apara zone foarte arse si va fi mai ferita de fum. Cu cat e mai groasa plita, cu atat mai bine", precizeaza nutritionistul.

Acesta mai spune ca temperatura trebuie tinuta cat se poate de jos si trebuie sa fim atenti sa nu ardem carnea. Ca sa eliminam, cat se poate, din efectele nocive ale gratarului, nutritionistul ne recomanda combinatia acestuia cu salate proaspete, asezonate cu lamaie, plante aromatice sau sosuri naturale din iaurt. „Fibrele si antioxidantii vor neutraliza si vor impiedica asimilarea substantelor toxice produse prin frigerea carnii. Nu punem legumele pe gratar, ci incercam sa le mancam crude. La fel si cartofii, daca vrem neaparat sa-i mancam e mai bine sa-i coacem, nu sa-i prajim. Apa este foarte importanta, mai ales daca langa gratar vine si un vin. La vin conteaza calitatea, nu cantitatea, deci atentie la ce alegeti", recomanda Cristian Margarit.