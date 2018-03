Jurnalistul Dan Duca este un fan inrait al miscarilor de strada #Resist. N-a lipsit de la niciun protest major din Piata Victoriei. Il urăste pe Liviu Dragnea din toata fiinta sa, la fel ca si miile de protestatari. E dusmanul PSD, la fel ca toti tefelistii din strada.

N-ar fi nimic neobisnuit, chiar daca statutul de jurnalist i-ar cere sa fie impartial, dar intr-o Românie precum cea de azi multi ziaristi s-au inregimentat politic. Chestiunea bizara e ca Dan Duca este content manager la Antena 3 (un soi de redactor sef online), situatie in care este obligat de linia editoriala a postului - impusa de Mihai Gadea, la ordinul lui Dan Voiculescu - sa-i ridice-n slavi si pe Liviu Dragnea si guvernul PSD impotriva carora protesteaza. Mai ales in timpul relatarilor reporterilor de la mitingurile #Resist (cum au fot cele masive din ianuarie 2017). O situatie total atipica pentru presa de la noi. E de mirare ca nu-si asuma acest rol si in redactia Antena 3. Sau nu?! Duca (in foto) a venit la postul "Varanului" in 2015, dupa ce din 2009 a fost redactor sef la Realitatea.net (unde s-a deprins cu antipatia fata de PSD), iar inainte a fost redactor de politic la Cotidianul (un ziar profund anti-PSD), timp de 3 ani, iar inainte la Tribuna din Sibiu, el fiind si un inflacarat fan Iohannis.