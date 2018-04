O femeie a murit de cancer, din cauza ca medicii i-au ignorat durerile: „Mi-au zis sa nu ma mai gandesc la asta"

O femeie de 38 de ani, mama a trei copii, a murit dupa ce medicii i-au spus ca durerile de care suferea se datorau faptului ca alapteaza. Ulterior, insa, ea a fost diagnosticata cu cancer cervical si a murit.

Desi Louise Gladell a mers la medici spunandu-le ca se simte rau, acestia i-au dat asigurari ca este vorba doar despre dureri postnatale. In 2016, insa, a fost diagnosticata cu cancer, iar dupa doi ani de lupta cu boala a murit, informeaza The Sun.

In tot acest timp, ea a cheltuit peste 200.000 de lire, incercand sa castige cat mai mult timp, dar din cauza ca a fost diagnosticata prea tarziu, boala sa a fost incurabila.

„Frumoasa noastra Louise a murit in aceasta dimineata, inconjurata de iubire. Suntem etern recunoscatori pentru toata iubirea pe care ne-ati oferit-o in ultimii doi ani. Louise nu a incetat sa lupte, a facut tot ce a putut sa ramana cat mai mult timp alaturi de baietii ei. Acum a scapat de durere si suferinte", este mesajul postat de familie pe Facebook.

Cu un an inainte, ea a vorbit despre cum medicii i-au ignorat durerile, motiv pentru care a fost diagnosticata prea tarziu.

„Doctorii imi tot spuneau ca ma simt asa din cauza ca alaptez, ca nu ma odihnesc. In cele din urma, mi-au faut analizele si cand i-am sunat sa ii intreb, mi-au zis ca sunt bine si ca am calciul scazut. Mi-au zis ca imi pot da medicamente pentru ameteala, dar am intrebat ce imi cauza ameteala. Asta voiam sa stiu. Mi-au spus ca nu cred ca vom descoperi ce cauzeaza asta si ca daca nu ma voi mai gandi la ce cauzeaza ameteala, nu ma voi mai simti asa. Medicul imi facuse controale si mi-a zis ca totul este normal, desi eu aveam cancer cervical", a spus mama de 38 de ani.