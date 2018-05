O fetita de 13 ani, gravida in 9 luni, a ajuns de urgenta la spital! Insa medicii s-au socat cand au vazut ce avea in burta

Adolescenta din Arad, insarcinata in luna a noua, a fost dusa cu o ambulanta la Spitalul Orasenesc Ineu, dupa ce a intrat in travaliu. Tanara a ajuns la spital in jurul orei 02.10 si a nascut pe cale naturala, in jurul orei 02.25.

Din nefericire, bebelusul ei a fost declarat mort. Socant este faptul ca fatul, de sex feminin, era in stare de descompunere, ceea ce ar indica ca murise de cateva zile. Politistii au deschis o ancheta in acest caz, dupa ce familia fetei o acuza pe asistenta de pe ambulanta ca a avut un comportament neadecvat. Pe drum, ar fi pus-o sa stea pe scaun, nu pe targa, cu picioarele stranse. Directorul Serviciului Judetean de Ambulanta, Mircea Merea, a cerut efectuarea unei anchete interne, in cazul angajatei. Fatul va fi expertizat medico-legal, urmand sa fie stabilite cauzele si momentul decesului.