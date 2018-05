O gena recent descoperita, specifica barbatilor, poate fi cheia pentru remediul impotriva leucemiei

Savantii au descoperit primul exemplu de gena care se gaseste intr-un singur sex si care ofera protectie impotriva unor cancere, inclusiv o forma agresiva de leucemie. Gena se gaseste in cromozomul Y, care, pana recent, se credea ca este doar pentru purtarea informatiei genetice care face ca un embrion sa devina mascul.

Totusi, se pare ca acesta ofera un strat in plus de protectie impotriva leucemiei acute mieloblastice, conform unui studiu efectuat de cercetatorii de la Wellcome Sanger Institute si Universitatea Cambridge. Cromozomii X si Y au in comun multe gene, dar un numar restrans, printre care UTY, este intalnit exclusiv in cromozomul Y. Echipa a studiat gena UTX a cromozomului X in celule umane si in soareci pentru a intelege rolul sau in aparitia acestui tip de leucemie. Au gasit ca pierderea genei UTX, despre care se stie ca sufera mutatii in multe tumori, grabeste dezvoltarea leucemiei. Au mai descoperit si ca UTY, gena asociata cu celalalt cromozom, proteja soarecele mascul caruia ii lipsea UTX, pentru ca poate lua locul acesteia din urma in prevenirea cresterii necontrolate a celulelor.

De asemenea, studiul, publicat in Nature Genetics, a mai aratat si ca in acest tip de leucemie si in alte tipuri de cancer, pierderea lui UTX este acompaniata de pierderea genei UTY, ceea ce inseamna ca rolul de inhibitor al lui UTY se extinde dincolo de leucemia acuta mieloblastica. „Studiul nostru intareste ideea conform careia pierderea cromozomului Y poate duce la cresterea riscului aparitiei cancerului si descrie un mecanism cu privire la modul in care acest lucru se poate intampla", a precizat Brian Huntly, un membru al echipei de cercetare de la Universitatea Cambridge.

In prezent, rata de supravietuire a pacientilor care sufera de leucemie acuta mieloblastica este tragic de mica, iar tratamentul consta in chemoterapie intensiva combinata deseori cu transplantul de celule stem. „Studiul de fata ajuta la ilustrarea unei imagini mai complete cu privire la ce este in neregula din punct de vedere genetic pe masura ce leucemia se dezvolta. Intelegerea procesului este esentiala pentru crearea medicamentelor specifice, permitandu-ne sa gasim o alternativa la tratamentele dureroase si deseori ineficiente bazate pe chemoterapie", a conchis Alasdair Rankin, unul dintre cercetatori.