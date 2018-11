O mireasa a trait cosmarul vietii! A fost rapita de la nunta si violata in grup timp de 7 ore! Ce s-a intamplat cu ea

O femeie a trait cosmarul vietii dupa ce a fost rapita si violata in grup chiar in ziua nuntii. De acolo, totul a mers din ce in ce mai rau pentru ea. Terry Gobanga este din Nairobi, Kenya si a spus povestea vietii sale. Urma sa se casatoreasca a doua zi, cand a realizat ca logodnicul ei, Harry, isi lasase cateva dintre haine si cravata la ea.

Pentru ca nu putea sa-l lase sa apara la nunta fara cravata, Terry si-a rugat o prietena care dormea la ea sa mearga in acea dimineata sa-i duca cravata. S-au trezit la rasarit, iar cele doua au mers impreuna la statia de autobuz, de unde Terry a plecat singura. „In timp ce ma intorceam spre casa, am trecut pe langa un tip care statea pe capota unei masini. Dintr-o data, m-a apucat din spate si m-a aruncat pe bancheta din spate. Mai erau doi barbati inauntru, si au pornit la drum. Totul s-a intamplat intr-o fractiune de secunda", a relatat femeia.

Ea a fost rapita si violata de agresori. Ea a strigat ca este ziua nuntii si i-a implorat pe agresori sa o lase in pace. Acestia i-au spus sa coopereze, altfel va muri. Femeia a fost abuzata in grup, iar oroarea prin care a trecut a durat sapte ore. Ea a reusit sa fuga dupa ce l-a muscat pe unul dintre agresori de barbatie. Din pacate, in timp ce incerca sa fuga, ea a fost injunghiata in stomac. Terry a ajuns apoi la spital si a fost tratata de urgenta, dar medicii i-au spus ca nu va mai putea face copii.

Lucrurile au mers din rau in mai rau pentru ea. Violatorii ei nu au fost niciodata prinsi. Mai mult decat atat, la circa un an de la nefericitul eveniment. Sotul ei s-a stins din viata. Dupa toate cele intamplate, oamenii credeau ca Terry este blestemata si nu isi lasau copiii in preajma ei. Unii o acuzau chiar ca si-ar fi omorat intentionat sotul, desi moartea acestuia fusese accidentala. Ea credea ca soarele nu va rasari niciodata pe strada ei, dar dupa o perioada indelungata a cunoscut un alt barbat, care a acceptat-o asa cum era si cu care s-a casatorit.

Dupa un an de mariaj, s-a produs minunea. Femeia a ramas insarcinata si a dus sarcina la bun sfarsit, aducand o fetita pe lume, in pofida spuselor medicilor. Dupa patru ani, ea a mai adus o fetita pe lume. Terry a scris o carte despre viata ei, numita „Crawling out of Darkness", pentru a-i inspira pe altii sa-si pastreze speranta. A pus apoi bazele unei organizatii numite Kara Olmurani, care lucreaza, in prezent, cu victimele violului: „Lucram cu supravietuitoarele violului, asa cum le numesc eu".