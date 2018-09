O noua modalitate de a scapa de amenda este propusa chiar de politie

Senatorii propun ca soferii care incalca legislatia rutiera si care, pe langa amenda, primesc si puncte de penalizare ar putea cere anularea acestora, dar doar daca participa la vizionarea unui film realizat de Politia Romana. Masura apare intr-un proiect de act normativ inregistrat de curand la Senat pentru dezbatere.

Proiectul prevede ca: "In cazul aplicarii a 2 puncte de penalizare, altele decat cele premergatoare suspendarii permisului de conducere, titularul acestuia poate cere anularea acestor 2 puncte in urma prezentarii dovezii faptului ca a participat la vizionarea unui film educativ realizat de Politia Romana, despre efectele nerespectarii regulilor in trafic".