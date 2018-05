O substanta chimica interzisa in 1987 a reaparut in atmosfera si „mananca" stratul de ozon

O emisie misterioasa de gaze care distrug stratul de ozon a fost identificata de oamenii de stiinta, desi productia chimicalelor responsabile de acest gaz a fost interzisa in intreaga lume. Cantitatea de gaze identificata este atat de mare, incat daca vinovatii nu vor fi gasiti si opriti, refacerea stratului de ozon ar putea fi intarziata cu un deceniu, scrie The Guardian.

Sursa noilor emisii provine din Asia de Est, dar gasirea exacta a locatiei necesita o ampla investigatie. Emisiile provin de la folosirea clorofluorocarburi (CFC), considerate a fi unele dintre cele mai daunatoare chimicale la nivelul stratului de ozon. CFC-urile erau folosite de obicei in spumele poliuretanice pentru etansari sau in refrigerenti. Clorofluorocarburile au fost interzise in 1987, prin Protocolul de la Montreal, un acord international care viza stoparea chimicalelor care mananca stratul de ozon - in special CTC-urile.

Documentul a fost implementat intr-un ritm lent, insa in 2007, productia de CFC-11, cea mai distructiva clorofluorocarbura, era aproape zero, subliniaza cotidianul britanic. Cresterea acestor emisii de CFC-11 a fost observata de Stephen Montzka si de catre colegii sai din US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), care monitorizeaza chimicalele din atmosfera.

„Fac acest lucru (monitorizarea - n.r.) de 27 de ani si niciodata nu am vazut asa ceva (o asemenea cantitate de CFC - n.r.). Am fost socat. Noi actionam ca un fel de detectivi ai atmosferei, iar cand lucrurile o iau ranza, sunam alarma", a declarat Montzka, citat de The Guardian. Semnalul de alarma a ajuns si la ONU. Erik Solheim, directorul executiv al UNEP, programul ONU pentru protectia mediului, cere o ancheta urgenta privind aceste emisii.

La apogeul declinului sau, inregistrat la sfarsitul secolului al XX-lea, stratul de ozon scazuse cu aproximativ 5%. in prezent, gaura din stratul de ozon, aflata deasupra Polului Sud, prezinta semnale clare de „insanatosire". „Stratul de ozon ramane pe calea cea buna spre o vindecare completa pana la jumatatea acestui secol", au declarat reprezentanţii Programului Naţiunilor Unite pentru Mediu (al carui acronim in limba engleza este UNEP) intr-un comunicat. „insa cresterea continua a emisiilor mondiale de CFC-11 va periclita aceste progrese. Trebuie identificate cauzele acestor emisii si sa luam masurile necesare", au adaugat specialistii de la UNEP.