O tânără l-a luat acasă pe un necunoscut sărman pe care l-a găsit în parcarea unui supermarket

Anca Gaica (27 ani) o tânără din Timişoara, angajată în cadrul unui magazin Vodafone care funcţionează într-un supermarket Kaufland, a devenit o eroină în mediul online după ce a relatat gestul pe care l-a făcut pentru un bătrân sărman, pe care l-a luat acasă, i-a dat de mâncare şi l-a lăsat să îşi facă o baie şi să doarmă în casa ei până dimineaţa.

Totul s-a întâmplat în seara zilei de 27 februarie. „Aparent, era o zi oarecare", povesteşte tânăra pentru Adevarul. Ce s-a întâmplat, însă, la sfârşitul programului de lucru avea să o marcheze pe Anca. Era ora 21.30 când a ieşit de la serviciu.

Tânăra povesteşte că, împovărată de griji şi cu gândul la planurile de viitor, a ieşit din supermarketul în care lucrează şi s-a bucurat de cât de frumos ninge. I-a atras, însă, atenţia un bătrân care stătea de vorbă cu o doamnă. „L-am vazut sărman,cu hainele murdare, ude, cu nişte pantofi mărimea 46(aproximativ), fiind vizibil că poartă la picior cu trei numere mai mici. Îl întreb dacă vrea o pătură, mătuşa mea cumpărându-mi una nouă recent şi dorind să o donez pe cea veche", povesteşte tânăra. Bătrânul nu a stat pe gânduri şi a acceptat cu bucurie cadoul tinerei. „Desigur. Vreau pentru că eu am una care e cam subţire", a redat Anca spusele bătrânului.

Cum pătura pe care tânăra voia să i-o doneze bătrânului era acasă, l-a chemat pe acesta să i-o dea. Anca povesteşte că în timp ce mergea cu bătrânul, pe care tocmai îl cunoscuse, sub aceeaşi umbrelă a simţit o bucurie foarte mare. „Am pornit amândoi la drum, sub umbrelă, bucurându-mă de ninsoarea de afară, de faptul că fac o faptă bună în faţa lui Dumnezeu, încercând să mă detaşez de probleme personale care uneori ma apasă sufleteste", relatează Anca Gaica.

În drumul spre casa tinerei, care a durat aproximativ jumătate de oră de mers pe jos, Anca avea să afle că pe bătrân îl cheamă Ciprian Gătăianţu şi are o poveste de viaţă fascinantă, dar cumplit de tristă. „E născut în 13.03.1945, e un om extraordinar şi foarte deştept. Ştie foarte bine italiana şi engleza, mai ales engleza întrucât a stat în America (Chicago) timp de 23 de ani, plecând din România la vârsta de 34 de ani. Din cauza dorului de casă, de mamă şi a câtorva probleme personale a hotărât să revină în România acum aproximativ 15 ani.

În România nu mai avea pe nimeni în afară de mama lui (tatăl lui murise la o lună după plecarea lui în SUA). În România nu avea copii sau soţie. Cu alte cuvinte, acum e singur pe lume, fratele lui a murit anul trecut, şi trăieşte cu un ajutor social de 130 de lei pe lună, stând într-o casă dărăpănată, moştenită de la părinţi, cu o cameră fără încălzire. Are 18 ani de lucru în România, dar nu mai are carte de muncă sau acte doveditoare. A lucrat opt ani în SUA cu acte, în rest la negru", este povestea aflată de Anca Gaica de la bătrân.

Ajunsă acasă, tânăra l-a întrebat pe bătrân dacă a mâncat ceva în ziua respectivă. Omul a răspuns că nu a avut timp. „Era clar. Nu a avut bani de mâncare", a concluzionat tânăra care l-a invitat în casă, unde avea mazăre cu pui, ouă, lapte, halva, câteva fructe şi legume. Practic, tânăra l-a invitat pe bătrân în casă şi i-a pus pe masă tot ce avea în frigider. Ciprian a întrebat-o dacă poate să îi facă şi o cafea. „Eu nu beau cafea, dar aveam o cafea la plic primită rest la magazin. Mi-am dat seama atunci că acea cafea era, de fapt, pentru el", povesteşte Anca.

În timp ce bătrânul mânca şi povestea cu tânăra, s-a făcut miezul nopţii. Tânăra s-a oferit să îi cheme bătrânului un taxi, dar el a surprins-o când a rugat-o să îl lase să doarmă la ea peste noapte. „În primă fază am stat pe gânduri pentru că nu îl cunoşteam. După câteva secunde de gândire i-am spus să rămână. Apoi i-am zis: «Dacă tot rămâneţi, nu ar fi o idee bună să daţi hainele astea jos şi să faceţi o baie?». S-a uitat la mine foarte surprins şi mă întreabă: «Tu vorbeşti serios?»". Tânăra chiar vorbea serios. I-a dat bătrânului hainele pe care le-a găsit în casă şi i se potriveau şi l-a lăsat să doarmă în casa ei.

A doua zi dimineaţa, bătrânul a plecat. Nu are un telefon. Anca vrea să îi facă rost de un telefon ca să poată ţine legătura cu el şi să îl poată ajuta mai mult. Până atunci, a stabilit ca până când îi găseşte telefon să o caute la lucru. Anca a declarat că sentimentul pe care l-a avut după ce l-a ajutat pe bătrân a fost unic. „A fost aşa. Nici nu se poate descrie în cuvinte ce am simţit, o trăire sufletească intensă, o binecuvântare de la Dumnezeu, o iubire pe care am simţit să o dăruiesc. Pentru mine iubirea este totul în viaţă. Consider că iubirea este valoarea principală a vieţii", a declarat Anca Gaica, tânăra sperând ca povestea să îi determine pe cât mai mulţi să se implice în ajutorarea bătrânului.