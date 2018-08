O tanara se revolta din cauza Politiei Romane : „Nu mai vreau sa traiesc intr-o tara de cacao!"

O tanara se revolta pe o retea de socializare din cauza Politiei Romane.

„Ieri am trait un episod desprins din filme politiste! Am fost oprita in trafic, de un echipaj de la sectia 6 de politie care, fara a se legitima, mi-au cerut actele la control. Le-am inmanat si cand au conststat ca le am asupra mea, am fost anuntata ca sunt amendata pentru ULTRAJ, in speta gesturi obscene adresate politiei romane... Am ramas stupefiata la acuzatia adusa, am incercat sa discut cu organul, dar, ca in filme, am fost somata sa nu parasesc masina si sa vad unde imi e locul, daca nu doresc sa incasez si alte amenzi..Toate acestea s-au petrecut cu copilul meu, in varsta de 13 ani, pe bancheta masinii...

Relund firul actiunii, a aparut si un al doilea echipaj de politie care mi-a ordonat sa parchez masina, cu tot cu copil si sa ii urmez la sectie, in masina politiei. Am intrebat pentru ce si mi s-a raspuns ca pentru Ultraj! Am incercat sa le explic ca nu am facut nimic, ca recunosc ce doresc ei, sa ma amendeze si sa ma lase sa plec acasa, sa imi duc copilul nemancat pe care il luasem de la olimpiada de matematica. Nu imi venea sa cred ca se poate intampla asa ceva...

A aparut si un al treilea echipaj, copilul meu era foarte speriat, au discutat politistii intre ei si ne-am trezit cu o agenta introdusa in masina noastra. Doamna agent ne-a spus sa urmam masina de politie din fata noastra si sa ne indreptam spre sectia 6, iar in spatele nostru era alta masina de politie. Am fost condusa la sectie ca un infractor extrem de periculos, dar mi s-a precizat ca am mare noroc ca sunt cu copilul... In drum spre sectie mi-am sunat avocata si am fost somanta de doamna agent sa inchid telefonul, penru ca persoanele conduse la sectie nu au dreptul sa foloseasca telefonul. Atunci mi-am rugat copilul sa sune si i-a fost si ei interzis acest lucru.

Ajunsa la sectie mi s-a spus sa incui masina, cu copil cu tot si sa ii urmez. De cum am pasit pragul sectiei mi s-a cerut sa inchid telefonul, s-au asigirat trei agenti ca am executat ordinul, iar atunci can am solicitat sa imi sun avocatul mi s-a raspuns „ca nu suntem in filme". Dupa minute bune in care am fost tinuta intr-o camera darapanata, pazita de un agent, a sosit intreaga echipa ce ma condusese la sectie si mi-au comunicat ca voi fi amendata PENAL pentru faptul ca as fi aratat degetul mijlociu organelor. Iar am incercat sa le explic ca nu, ca eram cu copilul, ca e un copil olimpic, ca nu am asemenea obiceiuri si in nici un caz in prezenta copilului, dar ei aveau in plan sa dea o amenda!

Mi-a fost intocmit procesul verbal si am fost chemata sa il semnez, dar initial nu voiau sa ma lase sa il citesc. Cu chiu cu vai am fost lasata sa citesc si sa adaug mentiunea ca nu recunosc fapta de care sunt acuzata! Voi actiona politia in judecat, dar am vrut sa va impartasesc si voua ce ti se poate intampla intr-o zi normala de duminica, cand mergi cu copilul la olimpiada si ai ghinionul sa dai de garcea pe strada! Ne mai intrebam de ce fug toti din tara asta?", a scris Sandra Herea, pe contul sau de Facebook.