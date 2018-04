Oamenii de stiinta sustin ca exista viata pe planeta Venus

Planeta Venus, in pofida conditiilor de infern de la suprafata sa, ar putea gazdui viata undeva in straturile superioare ale atmosferei, conform unei echipe de cercetatori care a prezentat un nou studiu despre aceasta planeta la sfarsitul saptamanii trecute in cadrul conferintei Breakthrough Discuss de la Universitatea californiana Stanford.

Conditiile de la suprafata planetei sunt in mod clar inospitaliere pentru ceea ce stiinta recunoaste drept viata - un desert suficient de fierbinte pentru a topi plumbul, cu o presiune atmosferica de 90 de ori mai mare decat la nivelul marii pe Pamant, presiune care pe planeta noastra se manifesta in mari si oceane la adancimea de aproximativ 900 de metri. La toate acestea se adauga o atmosfera compusa preponderent din dioxid de carbon (96,5%), dar si din azot (3,5%) si alte gaze in proportii foarte mici, printre care dioxidul de sulf.

In trecut insa, timp de aproximativ 2 miliarde de ani, Venus a fost o planeta temperata, conform studiului bazat pe o simulare computerizata a evolutiei acestei planete. Venus ar fi putut fi o planeta compatibila pentru viata de-a lungul unei mari perioade din istoria Sistemului Solar, sustine astrobiologul David Grinspoon, cercetator la Institutul de Stiinte Planetare din Tucson, Arizona si coordonatorul acestui studiu. Iar daca o planeta a fost la un moment dat in istoria sa "contaminata" cu viata, atunci unele organisme extremofile ar fi putut sa supravietuiasca, generatie dupa generatie, pana in prezent.

In cazul planetei Venus, mediul din straturile superioare ale atmosferei este relativ benign pentru viata. La altitudinea de cateva zeci de kilometri temperaturile si presiunea sunt apropiate de cele de la suprafata Terrei. Ipoteza sustinuta de cercetatorii de la Institutul din Tucson este ca, daca pe Venus a existat vreodata viata, este posibil ca dupa inceperea schimbarilor climaterice care au dus la transformarea suprafetei venusiene in infernul din prezent, viata sa se fi retras in norii vesnici ai planetei.

Acesti nori sunt compusi in mare parte din acid sulfuric si de aceea ar parea contraintuitiv sa existe viata intr-un mediu atat de acid. In ultimele decenii insa biologii au descoperit pe Pamant numeroase microorganisme capabile sa tolereze si chiar sa prolifereze in conditii extreme similare. Aceiasi nori acizi ar putea sa asigure energia chimica necesara proceselor metabolice ale unor eventuale organisme microbiene care ar pluti in atmosfera venusiana.

Interesant este si faptul ca in straturile atmosferice superioare ale planetei abunda un misterios compus chimic care absoarbe radiatia ultravioleta de la Soare. Nimeni nu stie ce este acest compus chimic sau care este originea lui, insa exista biologi care au avansat ipoteza ca ar putea fi un pigment biologic, probabil un fel de ecran protector anti-UV pe baza de sulf.

O alta ipoteza interesanta este ca viata nici macar nu ar fi trebuit sa fi aparut pentru Venus pentru a ramane in straturile atmosferice ale planetei. Aceasta planeta a "inghitit" numeroase tone de roci de pe Pamant ce au ajuns in spatiu in urma impacturilor cu asteroizi prin care a trecut planeta noastra si astfel Pamantul si-ar fi putut contamina cu viata microbiana planeta sora. La fel, roci de pe Venus au ajuns pe Pamant si nu este exclus, daca a existat viata in trecutul lui Venus, ca primele organisme de pe Pamant sa fie de sorginte venusiana.