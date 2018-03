Oana Pellea, critici dure pentru cei care îl laudă pe Andrei Gheorghe

Actriţa Oana Pellea critică persoanele care au numai cuvinte de laudă la adresa lui Andrei Gheorghe, dar care, în timpul vieţii, nu i-au oferit un loc de muncă care să fie „la înălţimea inteligenţei şi culturii lui".

Oana Pellea a scris pe Facebook un text dur la adresa celor care îl laudă post-mortem pe omul de radio şi TV Andrei Gheorghe. „Toţi cei care vorbesc acum despre Andrei laudativ... câţi i-aţi oferit de muncă ... câţi i-aţi oferit un job care să fie la înălţimea inteligenţei şi culturii lui, câţi aţi avut puterea să treceţi de cinismul lui superinteligent, de mistoul trist şi de privirea lasăr, să acceptaţi adevărul frust ce-l aruncă în faţă oricui? Omul ăsta, ca şi mulţi alţii, merită mult mai multă atenţie, căldură, merită să fie investit cu mult mai multă încredere şi chiar iubire", a scris Oana Pellea.

Mai mult, actriţa spune că cei care îl pomenesc acum laudativ profită, de fapt, de trecerea jurnalistului în nefiinţă pentru „a se pune în valoare tot pe ei". „E chiar scârbos că cei ce l-au înjurat, luftat, blocat îl laudă şi pomenesc acum profitând de plecarea lui ca să se pună în valoare tot pe ei... mi-e ruşine de ruşinea lor. Andrei... go your way!", a mai spus Oana Pellea.