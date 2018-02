Şoarece in raionul de carne din Kaufland. Reacţia reprezentaţilor hipermarketului

În filmuleţul postat pe Facebook, se vede cum şoarecele se plimbă pe carne, iar apoi o angajată a hypermarketului Kaufland încearcă să prindă şoarecele, în timp ce un client o avertizează să nu pună mână pe el, că ar putea să o muşte.

Reprezentanţii Kaufland au explicat că ultima deratizare la acel magazin a avut loc în urmă cu cinci zile şi nu au fost constatate nereguli, iar carnea din vitrină a fost retrasă şi distrusă: „Ne cerem scuze clienţilor pentru incidentul regretabil din Curtea de Argeş. Am retras imediat toate produsele din vitrină pentru distrugere, am restabilit condiţiile igienico-sanitare necesare desfăşurării activităţii şi, în acelaşi timp, am solicitat o intervenţie urgentă a firmei cu care colaborăm pentru deratizare. Precizăm că lunar au loc proceduri pentru deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în toate magazinele noastre, derulate prin intermediul unor companii specializate. Ultima intervenţie de acest tip a avut loc în urmă cu numai 5 zile în magazinul din Curtea de Argeş şi nu au fost găsite deficienţe."