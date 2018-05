Obreja, ultimul cuvânt în "Gala Bute": Mi s-au cerut denunţuri împotriva lui Udrea şi a lui Băsescu

Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box şi inculpat în dosarul Gala Bute, a declarat, miercuri, la ÎCCJ, la ultimul termen din dosarul Gala Bute, că i s-au cerut denunţuri împotriva Elenei Udrea şi a lui Traian Băsescu. Judecătorii se vor pronunţa definitiv pe 23 mai.

"Udrea e antipatică azi pentru că are poşete scumpe si că a făcut ce a făcut. Asocierea cu ea nu îmi face bine. (..) Ce ar fi fost dacă eu aş fi recunoscut vina? Mai aveam dosar daca eu spuneam ca da, aşa este? Mai eram azi in poveste? Au fost patru modalităţi prin care mi s-au cerut denunţuri împotriva lui Udrea şi a lui Basescu. Mi s a spus clar: dă-o pe Udrea şi scapi", a declarat Rudel Obreja.

Regret implicarea mea. Spun că nu am ştiut nimic despre ce reprezenta suma de bani. Nu am avut elemente care să mă ducă la concluzia că reprezintă luare de mită. Am fost absolut convins ca Ştefan Lungu mi-i datorează, a spus Tudor Breazu.

"După ce am pierdut familia, aşa cum era eam am aflat că fata mea va pleca mii de kilometri distanţă. Când faci o prostie, e făcută. Nu puteam să repar. Era imposibil. Trăiam cu frica, cu iluzia faptului că am reuşit să ajut un prieten, Adrian Gărdean, care a reuşit sa ma convingă sa ii fac cunoştinţa cu Elena Udrea", le-a spus judecătorilor Ştefan Lungu.

Ana-Maria Topoliceanu şi-a susţinut, plângând, retragerea apelului: "Regret ca nu mi-am dat demisia. Regret că am acceptat să primesc nişte bani pe care nu i-am cerut si pe care i-am dat mai departe. (..) Nu îmi pare rău că am spus adevarul. Nu am beneficiat de reducerea pedepsei. (..) Instanţa mi-a dat trei ani cu suspendar, pe care eu o consider corectă".

"Regret că m-am abătut de la conduita mea. Regret că am ascultat ordine care nu erau la locul lor. Nu mai pot da timpul inapoi. Sper că veţi tine cont ca mi-am recunoscut vina şi că nu am avut nimic de ascuns", a spus Gheorghe Nastasia

"Despre acest eveniment sportiv deosebit am aflat prima oară în şedinţa de guvern din ianuarie 2011. Apoi, la solicitarea premierului am mers la minister, am vorbit cu directorul de cabinet să sponsorizăm evenimentul respectând condiţiile unei sponsorizări. S-a facut şedinţa la minister unde directori au fost chemaţi", a spus în faţa instanţei fostul ministru Ion Ariton.

Instanţa supremă a stabilit pronunţarea în dosarul Gala Bute pentru 23 mai. Sentinţa pe care o vor dispune magistraţii va fi una definitivă.

Unul dintre avocaţii Elenei Udrea, Veronel Rădulescu, a cerut, miercuri, la ultimul termen din dosarul Gala Bute, eliminarea probelor obţinute cu ajutorul SRI, menţionând că acestea sunt nelegale. Apărătorul a solicitat rejudecarea dosarului.

"Am primit ieri răspunsul pe care l-a formulat DNA în legătura cu activităţile desfăşurate împreuna cu SRI. Referitor la ce a învederat DNA privitor la faptul că a beneficiat de sprijin de la SRI, apreciem că justificarea oferită de organul de urmărire penală pentru a justifica administrarea probelor nu poate fi primită. (...) Prevederile la care fac referire autorii excepţiei au atribuţii exclusiv in domeniul siguranţei nationale, neavând atribuţii de cercetare penală. (..)Conform deciziei CCR, probele organelor de urmărire penală sunt nelegale. Probele obţinute în mod nelegal nu pot fi folosite in procesul penal. Solutia juridica reglementată de Curte e obligatoriu a fi luată in considerare în această cauza. Soluţia e retrimiterea cauzei la instanţa de fond pentru a se discuta incidenţa probelor efectuate împreuna cu SRI", a spus, în sala de judecată, avocatul Veronel Rădulescu.

DNA a răspuns solicitării instanţei supreme referitoare la implicarea SRI în dosarul Gala Bute, menţionând că, pe parcursul urmăririi penale, a cerut SRI sprijin pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere,o expertiză şi declasificarea unor interceptări pe mandate de siguranţă naţională

În dosarul Gala Bute, Elena Udrea a fost condamnată, în primă instanţă, în martie 2017, la şase ani de închisoare pentru mai multe fapte. În acelaşi dosar, fostul consilier al Elenei Udrea, Ştefan Lungu, a fost condamnat la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare, iar fostul director al Companiei Naţionale de Investiţii, Ana Maria Topoliceanu, a fost condamnată la trei ani de închisoare cu suspendare. Tudor Breazu a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită, Dragoş Botoroagă la doi ani şi şase luni de închisoare cu suspendare, în timp ce fostul secretar general în MDRT, Gheorghe Nastasia, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită.

Fostul preşedinte al Federaţiei Române de Box, Rudel Obreja, a fost condamnat de instanţa supremă la patru ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită, cinci ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi trei ani pentru încă o infracţiune de evaziune fiscală, instanţa contopind pedepsele şi dispunând o pedeapsă de cinci ani de închisoare cu executare.

Pe de altă parte, fostul ministru Ion Ariton a fost achitat pentru infracţiunile de participaţie improprie la abuz în serviciu şi folosirea influenţei.

Miercuri, la ultimul termen din dosarul Gala Bute, procurorul de caz a cerut instanţei pedepse majorate şi condamnare cu executare pentru cei care au primit pedepse cu suspendare pe fond. Elena Udrea a fost condamnată, în primă instanţă, la 6 ani de închisoare.