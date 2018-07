Șoferul mașinii MUIEPSD a rămas fără permis și e cercetat penal!

Răzvan Ştefănescu, posesorul autoturismului cu numărul MUIEPSD, inmatriculat in Suedia, a declarat, la sediul Brigăzii Rutiere unde încearcă să-şi recupereze permisul şi plăcuţele de înmatriculare, că poliţia nu i-a adus nicio învinuire, de aceea consideră că este hărţuit.

„Mi s-au cerut documentele, după 3 minute, mi-au spus că numerele nu sunt valabile și că trebuie să scot plăcutele. Am refuzat, iar poliţistul a mers la maşină, a scos numerele de înmatriculare, am filmat când le-a scos. (...) Mi-a adus la cunoştinţă că permisul îmi va fi suspendat. Nu ştiu ce va urma, nu mi-au adus nicio învinuire. Doar mi-au adus la cunoştinţă că plăcuţele nu sunt valabile. Am fost oprit la 5:50 dimineaţa. Trebuia să ajung la mare. Eram cu băieţelul meu de 8 ani. Mi-au spus să merg cu ei la poliţie. (...) Mi-au dat o dovadă, dar fără drept de a conduce, pe timp nelimitat, nu ştiu. Sunt în vacanţă aici. Eu locuiesc în Suedia, am venit să cheltui bani în România. Maşina e înmatriculată în aprilie. Când am înmatriculat maşina cu MUIEPSD, am consultat DEX-ul şi prima chestie scrie „gură", „a amăgi", „a duce cu vorba", exact ce face PSD. Cu numerele astea am vrut să arăt că aceştia sunt ei. A minţi, de fapt. Asta e în DEX. (...) Vineri m-au oprit în Craiova, aveam dreptul să circul, nu mi-au făcut nimic. Acum, după două zile, nu mai am dreptul", a declarat Răzvan Ştefănescu.

Acesta a mai precizat că a fost oprit, în ţară, de patru ori în trafic, deşi nu a încălcat legea. „Asta e a patra oară. (...) Probabil că deranjez pe cineva. Asta o numesc hărţuire", a mai spus şoferul la sediul Brigăzii Rutiere. Brigada Rutieră transmite luni că a fost întocmit dosar penal pe numele lui Răzvan Ştefănescu, românul care conduce maşina MUIEPSD, pe motiv că automobilul nu are drept de circulaţie în ţară cu acele plăcuţe, iar Biroul Interpol Stockholm a anunţat că numerele sunt valabile doar pe teritoriul Suediei.

„Astăzi, în jurul orei 06.00, un echipaj de poliţie al Brigăzii Rutiere din cadrul D.G.P.M.B., aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe raza sectorului 3, a depistat în trafic un autoturism, înmatriculat în Suedia, condus de un bărbat, în vârstă de 45 de ani. Conducătorul auto a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere, în vederea declanşării verificărilor procedurale, pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei juridice în ceea ce priveşte regimul de înmatriculare şi circulaţie şi a vehiculului pe drumurile publice. În cauză a fost întocmit un dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de "conducere pe drumurile publice a unui vehicul înmatriculat în alt stat care nu are drept de circulaţie în România", faptă prev. şi ped. de art. 334, alin. (4) din Codul Penal", se arată în comunicatul Brigăzii Ruriere.

În continuare, poliţiştii efectuează cercetări, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru stabilirea situaţiei şi a regimului de circulaţie internaţională pe teritoriul statelor Uniunii Europene, mai precizează sursa citată. Brigada Rutieră anunţă că Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis, către structurile teritoriale de poliţie, o adresă, prin care a solicitat să analizeze dacă se încalcă legea.

„Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis, către structurile teritoriale de poliţie, o adresă, prin care a solicitat analizarea întrunirii elementelor constitutive ale infracţiunii prevăzute şi pedepsite de art. 334, alin. (4) din Codul Penal (Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale cărei plăcuţe cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare au fost retrase sau a unui vehicul înmatriculat în alt stat, care nu are drept de circulaţie în România, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.), de către conducătorul acestui autoturism. Acest articol este coroborat cu art. 82, alin (2) din O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - ,,Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificată de România prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.", se arată în comunicatul de presă.

Sursa citată anunţă că adresa a fost întocmită în urma unei informări trimise Poliţiei Române, prin canalele de cooperare poliţienească internaţională, de autorităţile suedeze (Biroul Interpol Stockholm), în care se menţiona faptul că numărul de înmatriculare în cauză este valabil doar pe teritoriul naţional al Suediei, nefiind valabil pe teritoriul altor state.

„De asemenea, în urma verificării în bazele de date, s-a constatat că autoturismul deţine alt număr de înmatriculare decât cel aplicat. Totodată, art. 36, alin. (3) cu trimitere la pct. 1 din Anexa nr. 2 din Convenţia de la Viena (8 noiembrie 1968) ratificată de România prin Decretul nr. 318 din 1980, stipulează că „numărul de înmatriculare prevăzut la art. 35 şi 36 ale Convenţiei trebuie să fie compus fie din cifre, fie din cifre şi litere (...)" context în care se confirmă lipsa de valabilitate a numărului aplicat pe autoturism şi astfel permisiunea de a folosi, pe teritoriul României, doar numărul permanent, care figurează şi în bazele de date", mai arată Brigada Rutieră.

„În acest weekend, câteva site-uri din presa românească au spus că plăcuţele de înmatriculare personalizate suedeze nu sunt permise în afara graniţelor Suediei. Aceste informaţii făceau referire la o maşină înmatriculată în Suedia, cu plăcuţe de maşină personalizate, care a fost în centrul atenţiei presei în ultimele săptămâni. Articolele s-au răspândit pe canalele social media şi prin intermediul unor site-uri de presă care nu au verificat corectitudinea informaţiei. Ulterior, unele dintre site-uri şi-au şters sau modificat respectivele articole. Ambasada Suediei în România vrea să clarifice faptul că plăcuţele de înmatriculare personalizate, emise de Agenţia suedeză de Transport, sunt valide pentru călătoriile în Uniunea Europeană. Numerele personalizate ar trebui să fie mereu însoţite de documentele oficiale atât ale plăcuţelor originale, cât şi ale celor personalizate", se precizează pe contul de Facebook a Ambasadei Suediei în România. Răzvan Ştefănescu are două numere de înmatriculare, unul oficial, şi unul preferenţial, realizat în Suedia.