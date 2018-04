Olivia Steer reacţionează după ce i-a fost retras premiul la Gala Femeilor care Dăruiesc Sănătate

Olivia Steer a reacţionat, miercuri noaptea după ce, la un eveniment dedicat sănătăţii, organizatorul a decis la numai câteva ore distanţă să-i retragă premiul. Decernarea lui a stârnit o serie de controverse, pe reţelele de socializare, inclusiv în rândul sponsorilor evenimentului, care şi-au reconsiderat decizia de a o premia.

Vedeta Olivia Steer, cunoscută militantă anti-vaccinare, a acuzat una dintre companiile care au sponsorizat evenimentul că a făcut presiuni ca distincţia acordată ei să-i fie anulată. "Înţeleg că Aqua Carpatica a fost singurul, dintre sponsorii Galei de aseară, care a cerut anularea premiului ce mi-a fost oferit de către Asociaţia pentru o Viaţă Sănătoasă din România, şantajînd organizatorii că, în caz contrar, îşi retrage finanţarea.

Motivul invocat sună asa: "Valorile pe care le promovăm sunt legate de un stil de viaţă sănătos, de consumul unei ape minerale naturale filtrate natural, prin procese hidrogeologice de milioane de ani. Prin urmare, există o incompatibilitate crasă între valorile noastre şi valorile susţinute de Olivia Steer", a spus Jean Valvis", menţionează Steer în replica dată pe Facebook.

Fosta vedetă de televiziune atacă brandul şi consideră că atitudinea conducerii are legătură cu rezultatele pe care le-a publicat în urmă cu mai mulţi ani despre calitatea apelor îmbuteliate din România.

"Găsesc amuzata că sentimentele care il anima azi pe Jean Valvis au o reciprocitate veche de mai bine de 7 ani: căci aceeaşi incompatibilitate crasă o sesizam şi eu într-un articol de pe blogul meu, din aprilie 2011, în care făceam publice nişte măsurători ale apelor de pe piata din Romania, realizate cu un TDS-metru. Am aflat atunci prin testări personale tot ce aveam nevoie să aflu despre Aqua Carpatica, motiv pentru care în toţi aceşti ani am refuzat constant să consum acest produs, de dragul rinichilor mei.

În plus, scandalurile răsunătoare prin care a trecut brandul Aqua Carpatica privind nitratii in concentratii mai mari decit cele declarate in reclama pentru apa comercializata sub sloganul de "cea mai pură" sau împrumutul fără drept al designului sticlei, după cel al unei firme sîrbeşti (proces pierdut de Valvis in 2016, în primă instantă, la Tribunalul Bucuresti, pentru încălcarea dreptului de proprietate intelectuală) nu m-au ajutat să-mi shimb părerea nici despre apa lor, şi nici despre "valorile brandului" cu care se mîndreşte azi Jean Valvis", mai spune Olivia Steer.

"Cu alte cuvinte, revocarea premiului nu e nici o pierdere personală. Ba dimpotrivă! :)", subliniază în final cunoscută activistă anti-vaccinare.

Olivia Steer, fostă prezentatoare de televiziune, cunoscută pentru campaniile sale împotriva vaccinării, a fost premiată pentru "rolul său activ în societate", miercuri seară, în cadrul Galei Femeilor care Dăruiesc Sănătate, organizată de Asociaţia pentru o Viaţă Sănătoasă.

La câteva ore distanţă, organizatorul Galei Femeilor care Dăruiesc Sănătate a revenit asupra deciziei şi a hotărât să retragă premiul acordat Oliviei Steer, după ce acest lucru a stârnit o serie de controverse, pe reţelele de socializare, inclusiv în rândul sponsorilor evenimentului.

"Ne cerem scuze dacă acestă decizie a noastră a prejudiciat în vreun fel brandurile care ne-au fost alături în demersul nostru de a promova valorile de sănătate şi excelenţa în medicină.(...) Prin urmare, dacă brandurile care ne-au susţinut consideră că acordarea acestui premiu le-a adus prejudicii de imagine, am decis retragerea în mod oficial a acestuia, în ciuda faptului că alegerea noastră de a-l oferi a fost bazată pe total alte considerente decât cele pentru care Olivia Steer este acuzată în spaţiul public", a scris, pe Facebook, Florentina Opriş, organizatorul Femeilor care Dăruiesc Sănătate.

Aceasta a mai explicat că, în cadrul evenimentului, au fost premiate şi alte "doamne excepţionale"

"Mi-aş fi dorit ca spaţiul public să observe şi celelalte doamne excepţionale din medicina românească care au fost premiate aseară şi cărora nimeni nu le-a oferit până acum prea mare atenţie sau o recunoaştere publică pentru toate eforturile pe care le-au depus şi pentru toate rezultatele deosebite obţinute de-a lungul timpului. Din păcate, spaţiul public şi-a aţintit atenţia asupra unei singure persoane premiate în cadrul Galei de aseară şi a a scos în evidenţă doar numele unei persoane aşa-zis controversate, declanşând astfel un tăvălug care nu aduce niciun fel de beneficiu nimănui şi care umbreşte inclusiv numele persoanelor care merită tot respectul şi recunoştinţa noastră", a scris, pe Facebook, Florentina Opriş, organizatorul Femeilor care Dăruiesc Sănătate.

Premiul acordat vedetei a creat un val de reacţii negative pe reţelele de socializare, dar şi în rândul asociaţiilor care activează în sănătate.

"Îmi pare foarte rău că nu am ajuns pentru că nu aş fi permis o asemenea mascaradă. Vorbim despre o persoană care luptă împotriva vaccinării, tratamentelor oncologice, medicinii care salvează vieţi. Este absolut inacceptabil ceea ce s-a întâmplat. Nu înţeleg de ce au avut această reacţie reprezentanţii autorităţilor care au participat şi care au primit premii, cum au putut sa stea pe scaune şi să aplaude în momentul în care numele Oliviei Steer a fost pronunţat? De ce nu s-au ridicat oamenii aceia de pe scaun să spun că acest lucru nu se poate face. Trebuiau să se ridice şi în momentul acela să îşi lase premiile şi să plece. Ar fi fost un gest minim de onoare", a declarat, pentru MEDIAFAX, Ana Maiţă, preşedintele Asociaţiei Mame pentru Mame.

În cadrul galei, printre alţi invitaţi, au fost prezenţi şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Răzvan Vulcănescu, managerul Institutului Clinic Fundeni, Carmen Orban, dar şi secretarul de stat din Ministerul Sănătăţii, Rodica Nassar.

"Eu nu ştiu cine e Olivia Steer, pe mine nu mă influenţează. Eu fac parte dintr-un guvern care a introdus în Parlament legea vaccinării, susţin această lege, am un copil vaccinat cu absolut tot. Nici nu pot să am o atitudine total nepoliticoasă pentru că mi s-a spus că ar fi trebuit să mă ridic şi să plec. Nu puteam să spun că vin să iau un premiu, dar să mi se comunice toată lista de premianţi. Ei (organizatorii -n.r.) au dat premiile pe nişte criterii ale lor, unor femei reprezentative, din punctul lor de vedere. Eu militez pentru sănătatea românilor pe principii şi politici sănătoase", a explicat, pentru MEDIAFAX, secretarul de stat din ministerul Sănătăţii, Rodica Nassar.

Câţiva dintre sponsorii evenimentului au spus că nu au ştiut de prezenţa Oliviei Steer, precizând că sunt companii care susţin şi promovează vaccinarea.

"Ieri, 18 Aprilie 2018, am avut o surpriză extrem de neplăcută! În cadrul evenimentului "Gala Femeilor Care Dăruiesc Sănătate", organizat de Asociaţia pentru o Viaţă Sănătoasă din România, care se presupunea a susţine excelenţa în medicină, ştiinţă şi sănătate, s-au adus prejudicii valorilor pe care brandul AQUA Carpatica le-a promovat şi le promovează încă de la bun început! Imaginea de brand a fost puternic afectată prin decernarea unui premiu de excelenţă unei persoane care promovează non-valorile ştiinţifice şi medicale.(...) Brandul nostru nu a avut niciun fel de informaţii referitoare la desfăşurătorul evenimentului şi implicit nici numele celor care urmau să fie premiaţi în cadrul Galei. Valorile pe care le promovăm sunt legate de un stil de viaţă sănătos, de consumul unei ape minerale naturale filtrate natural, prin procese hidrogeologice de milioane de ani. Prin urmare, există o incompatibilitate crasă între valorile noastre şi valorile susţinute de Olivia Steer", au precizat, pe Facebook, reprezentanţii companiei Aqua Carpatica, unul dintre sponsorii evenimentului.

Printre sponsori s-au numărat şi firme care activează în domeniul medical sau farmaceutic.

"Medicover este o companie de sănătate care practică şi susţine medicină bazată pe studii clinice şi cercetare medicală şi nu poate fi asociată cu mişcarea anti-vaccin sau cu principii personale ale unor persoane publice, faţă de care ne dezicem în totalitate. În reţeaua naţională Medicover în fiecare zi se prescriu reţete medicale şi se aplică tratamente din schemă naţională de vaccinare, precum şi alte tratamente specifice care demonstrează angajamentul nostru pentru prevenţia, tratarea şi siguranţă tratamentelor pentru pacienţii noştri", scrie, pe Facebook, compania.

"Nu mai spun de sponsori, care nu cred că ştiau din avans că urmează să fie premiată doamna Olivia Steer. Sunt branduri uriaşe, sunt asiguratori de sănătate, sper că nu ştiau că urmează să fie asociate cu numele uneia dintre cele mai toxice nume din spaţiul public românesc", a precizat Ana Maiţă.

Într-o postare pe Facebook, Olivia Steer a mulţumit pentru premiul pe care l-a primit: "Aseară, la Athenee Palace Hilton, s-a scris un basm modern, cu happy end! Mai mult, curînd!"