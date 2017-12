Omul de afaceri Nelu Iordache, condamnat la sase ani si trei luni de inchisoare

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost condamnat, astăzi, de magistraţii Tribunalului Bucureşti, la şase ani şi trei luni de închisoare în dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson al autostrăzii Nădlac - Arad, în care s-a înregistrat un prejudiciu de 1,2 miliarde de lei în dauna CNADNR, a unei bănci şi a unei firme de construcţii din Spania.

Magistraţii Tribunalului Bucureşti au amânat până acum de mai multe pronunţarea unei decizii în acest dosar. Judecătorii Tribunalului Bucureşti au schimbat încadrarea juridică la mai multe dintre faptele pentru care este judecat Nelu Iordache şi au dispus sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la mai multe excepţii de neconstituţionalitate ridicate de către acesta pe durata procesului, potrivit news.ro. De asemenea, instanţa a decis achitarea lui Nelu Iordache pentru înşelăciune, în raport cu partea civilă Elevolution Engenharia SA fosta Monteadriano Engenharia E Construcao SA şi pentru spălare de bani.

"Încetează procesul penal pornit împotriva inculpatului IORDACHE NELU sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune [parte civilă Donrep Construct SRL], ca urmare a încheierii unui acord de mediere între părţi", se arată în minuta şedinţei de judecată. Instanţa a decis condamnarea lui Nelu Iordache la 3 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii împotriva intereselor financiare ale Comunităţilor Europene în formă continuată [61 de acte materiale], la an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de utilizare cu rea-credinţă a creditului societăţii în formă continuată [3 acte materiale], la pedeapsa închisorii în cuantum de 3 ani şi 3 luni pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare în formă continuată [136 de acte materiale], la pedeapsa închisorii în cuantum de un an pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată [20 acte materiale de instigare şi 7 de autorat] şi la un an de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată în formă continuată [15 acte materiale de instigare şi 20 de autorat]. De asemenea, a mai fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune [parte civilă Banca Comercială Română SA].

"Contopeşte cele şase pedepse principale privative de libertate arătate mai sus şi aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 3 luni închisoare, la care adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse, stabilind astfel o pedeapsă principală rezultantă de 6 ani şi 3 luni închisoare", se mai arată în sentinţă.

Instanţa a scăzut din pedeapsa rezultantă perioada reţinerii, a arestării preventive şi a arestului la domiciliu din data de 1.12.2012 pînă la 25.8.2014, inclusiv. În plus, judecătorii au stabilit că Nelu Iordache trebuie să plătească 11.379.218,73 lei cu titlu de daune materiale către BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA şi au menţinut sechestrul asupra bunurilor şi terenurilor care-i aparţin inculpatului, terenuri în valoare de 7.873.486 lei. Magistraţii au mai dispus confiscarea sumei de 79.624.828 lei de la Nelu Iordache şi l-au obligat la plata sumei de 215.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de către stat. Decizia poate fi atacată cu apel în termen de zece zile.

În aprilie 2013, Nelu Iordache, administratorul firmei Romstrade, a fost trimis în judecată de procurorii DNA în dosarul privind deturnarea fondurilor pentru primul tronson din autostrada Nădlac - Arad, de aproximativ 22 de kilometri, fiind acuzat de delapidare, fals în înscrisuri, spălare de bani şi înşelăciune. Iordache a fost acuzat de schimbarea destinaţiei fondurilor europene, în formă continuată (61 de acte materiale). Potrivit DNA, Iordache a folosit suma de 31.519.960 de lei încasată de la CNADNR SA "pentru achitarea unor datorii restante ale societăţii Romstrade SRL, pentru a susţine societăţile din grupul de firme pe care Nelu Iordache le controla în mod direct sau prin persoane interpuse, precum şi în scop personal, după retragerea unor sume în numerar", se arată într-un comunicat al procurorilor. De exemplu, Iordache ar fi folosit aceşti bani pentru achizitia de terenuri în localitatea Adunaţii Copăceni, după ce şi-a obligat o parte dintre angajaţi să semneze mai multe facturi false. "A platit taxe carte funciară şi impozit aferente achiziţionării unui teren în comuna Adunaţii Copăceni, precum şi pentru materiale, lucrări şi servicii de consultanţă şi transport necesare proiectului de construcţie a unui complex în comuna Adunaţii Copăceni", mai arată procurorii.

În 1 noiembrie 2016, Nelu Iordache a fost trimis în judecată alături de Cristian Mihai Buciu, fost director al Direcţiei operaţionale din Compania Naţională Poştă Română şi Gheorghe Răcaru, la data faptelor administrator ai companiei Blue Air, pentru păgubirea companiei naţionale cu aproape şapte milioane de euro. Într-un alt dosar, Nelu Iordache este judecat, din mai 2014, pentru fapte de corupţie privind lucrări de modernizare a 148 de kilometri din DN 67C Transalpina, în cadrul unui contract finanţat de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova. În acest caz, omul de afaceri este acuzat de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi instigare la abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit, în formă continuată, cu consecinţe deosebit de grave. Alături de Nelu Iordache sunt judecaţi firma Romstrade şi mai mulţi responsabili de la DRDP Craiova