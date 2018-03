Operatiune fara precedent! Europol, impreuna cu DIICOT au destructurat cea mai mare retea de trafic de persoane

DIICOT Timisoara, impreuna cu EUROPOL si autoritatile din Germania, a declansat, in aceasta dimineata, o operatiune fara precedent de anihilare a unei retele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranti, informeaza pressalert.ro. In paralel, politistii de la "Crima Organizata" Timisoara au descins in 12 locatii din Timis pentru a-i ridica pe membrii gruparii care operau in vestul tarii, iar cei din Germania pentru a-i retine pe cei care actionau acolo.

Insotiti de o echipa de interventie de la Detasamentul Antiterorist al Jandarmeriei, politistii de la "Crima Organizata" si DGA au descins si la locuinta liderului gruparii din Romania, care isi inchiriase un apartament pe Calea Aradului. Cand au batut la usa, anchetatorii au auzit miscare inauntru, dar nimeni nu s-a grabit sa le deschida. Politistii de la Brigada pentru Operatiuni Speciale au observat ca de la geam un individ a aruncat o plasa alba in fata blocului. In acel moment, jandarmii au fortat intrat intrarea, spulberand usa cu "berbecul", in timp ce suspectul striga "Stati, mai! Stati, mai!" In cateva secunde, a fost incatusat. Alte echipe perchezitioneaza mai multe pensiuni unde erau adapostiti migrantii.

Investigatiile au fost incepute in urma cu un an cand autoritatile romane au stabilit ca in Timisoara actioneaza o grupare care asigura tranzitul migrantilor originari din Orientul Mijlociu si Asia aflati in Turcia spre Germania. Pretul - 4.000 -5.000 euro pentru fiecare persoana. Sumele erau date in transe prin metoda Hawala - banii erau platiti de o persoana de incredere, careia ii fusesera incredintat "onorariul", membrilor retelei dupa ce se confirma ca migrantii au trecut dintr-o tara in alta sau la destinatie.

Informatiile culese de politistii de la "Crima Organizata" au scos la iveala ca sirienii si irakienii care voiau sa ajunga in Germania erau ghidati de segmente ale retelei pentru fiecare nationalitate, iar cei care actionau in Timis era parti ai unei retele mult mai ample. In aceste conditii, a fost initiat de DIICOT un JIT (Joint Investigation Team), colaborandu-se cu autoritatile din Germania si Europol pentru identificarea tuturor membrilor gruparii. S-a stabilit ca fiecare dintre segmentele nationale ale retelei era coordonat de un lider zonal,iar legaturile erau realizate doar prin Whats Up sau Viber. Migrantii erau avertizati, de asemenea, sa-si inchida telefoanele mobile cand treceau granita pentru a nu fi salvata nicio coordonata GPS, iar daca erau prinsi sa aiba grija ca mobilele sa revina la setarile din fabrica.

Liderii din Serbia si Romania stabileau cand urma sa fie trecut ilegal un grup de migranti peste fasia verde. Imediat, era alertat un trasportator care pleca sa-i ridice pe migranti dupa ce se primea locatia de pe GPS, transmisa pe aplicatiile online folosite. Dupa ce incarcau transfugii, soferii primeau in timp real pe telefoanele mobile la care pensiune din Timisoara sau din apropiere urmau sa-I duca. Ulterior, erau organizate grupuri pentru a fi transportate mai departe spre Ungaria, Austria si Germania. De obicei, erau urcate in TIR-uri. Unul dintre grupuri a fost oprit in vama Nadlac, in camionul respective fiind 111 persoane, dintre care 42 de copii. In baza acordului de colaborare internationala, autoritatile romane au transmis omologilor din Germania informatii in baza carora au fost descoperite nu mai putin de 54 de transporturi de migranti, ultimul acum trei zile cand nemtii au prins 45 de transfugi.