Ora de vara, eliminata. Primele masuri luate de Romania

Propunerea legislativa privind renuntarea la trecerea la ora de vara, apartinand deputatului PMP Marius Pascan si sustinuta de alti parlamentari PSD, PNL, USR si UDMR, a fost depusa la Senat, in calitate de prima Camera sesizata.

Initiatorul sustine ca, potrivit Parlamentului European, aceasta trecere la ora de vara are efecte negative asupra sanatatii. „Potentialele efecte negative inclusiv asupra sanatatii populatiei ale modificarii bianuale ale ore au fost subliniate inclusiv la nivelul Parlamentului European, solicitandu-se prin vot majoritar o rezolutie la nivelul Consiliului European pentru revizuirea regimului actual al orei de vara", precizeaza initiatorul in expunerea de motive.

Astfel, se solicita aborgarea Ordonantei nr. 20/1997 privind stabilirea orarului de vara si a orei oficiale de vara pe teritoriul Romaniei, care la art (1) precizeaza ca: „In cadrul orarului de vara se stabileste ora oficiala de vara, decalata cu o ora in avans fata de ora Europei Orientale, aplicabila din ultima duminica a lunii martie, ora 3.00, care devine ora 4.00, pana la ultima duminica a lunii octombrie, ora 4.00, care devine ora 3.00".

Parlamentul European a cerut Comisiei Europene o evaluare "in profunzime" a avantajelor si dezavantajelor schimbarii orei in mod semestrial si sa prezinte "daca este necesara" o revizuire a directivei care o organizeaza in cadrul Uniunii Europene. Rezolutia, care a fost adoptata la inceputul lunii februarie cu 384 de voturi la 153 si 12 abtineri, amendeaza propunerea initiala a Comisiei Transporturilor din cadrul PE, care cerea in mod direct sa se renunte la ora de vara.

Eurodeputatii considera ca "numeroase studii stiintifice (despre acest subiect) nu au avut rezultate concludente, dar au aratat, in schimb, existenta unor efecte negative asupra sanatatii fintelor umane". Introdusa in anii '70 de statele membre cu scopul de a face economie de energie dupa primul soc petrolier, trecerea la orarul de vara, care adauga o ora celei de iarna, a facut obiectul unei armonizari la nivelul UE incepand din 1980.

Ora de vara a fost introdusa pentru prima data in timpul Primului Razboi Mondial, iar Germania si Austro-Ungaria au fost primele tari care au introdus acest sistem, incepand cu 30 aprilie 1916, in scopul economisirii rezervelor de carbune necesare productiei de razboi. Anuntul oficial in acest sens prevedea ca ziua 1 mai 1916 incepe la ora 11 a zilei de 10 aprilie, iar ziua de 30 septembrie se va sfarsi la o ora dupa miezul noptii.