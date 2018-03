Ordonanta de urgenta privind Declaratia Unica a fost publicata in Monitorul Oficial

Ordonanta de Urgenta nr. 18/2018 care reglementeaza mecanismul de declarare si plata a impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, anunta ministerul Finantelor, pe pagina sa de Facebook.

Ministerul reaminteste contribuabililor persoane fizice ca depunerea Declaratiei Unice se face pana la data de 15 iulie. Ordonanta prevede ca, prin derogare, declaratia unica se depune in acest an pana la data de 15 iulie inclusiv. Ce bonificatii se acorda pentru plata anticipata: pentru depunerea prin mijloace electronice pana la data de 15 iulie 2018, se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pentru pe venit platit integral pana la 15 martie 2019; pentru plata cu anticipatie a impozitului pe venit se acorda o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat platit integral pana la 15 decembrie 2018; in cazul in care cele doua conditii sunt indeplinite cumulativ se aplica ambele bonificato.

Guvernul a adoptat in 15 martie Ordonanta de Urgenta privind declaratia unica pentru plata contributiilor. Eugen Teodorovici, ministrul finantelor, a declarat la finalul sedintei de guvern ca vor fi aplicate reduceri in cazul depunerii declaratiei unice in sistemul online si daca se fac plati anticipate. Teodorovici a mai afirmat ca pentru veniturile din drepturile de autor, s-a ales varianta stopajul la sursa.

"Mergem pe un mecanism de a stimula contribuabilii sa depuna aceasta declaratie unica in sistemul online si pentru acest lucru acordam o reducere de 5% a obligatiilor de plata fata de stat. Mai mult, daca se face o plata anticipata pentru veniturile estimate in anul in curs, pana la final de an, pana pe 15 decembrie, mai sunt 5% reducere. Deci, un contribuabil poate avea in total 10% reducere pentru obligatiile fata de stat, daca depune online si plata e anticipata„, a afirmat Teodorovici.