Părintele Constantin Necula se retrage din viața publică

Cel mai cunoscut și apreciat preot din România, părintele Constantin Necula, brașovean de origine, a luat o decizie radicală. Deși este, poate, cel mai plin de har în ale vorbirii dintre teologi și numai, acesta a anunțat la Radio România Actualități că se retrage din viața publică.

Anunțul vine după eșecul de la referendumul pentru familie. „Mă voi retrage din viața publică - e un gând care îmi trece foarte des prin minte. Am să mă retrag și am să tac, din dorința de a-i lăsa pe ceilalți să vorbească. Am remarcat că sunt foarte mulți dispuși să vorbească împotriva Bisericii, a societății creștine. Le doresc succes! E o tristețe care m-a cuprins, pe care nu o voi birui decât în Liturghie". Expunerea privitoare la intenția sa de retragere este argumentată printr-o trecere în revistă a societății creștine și românești actuale în care se dorește amalgamarea valorilor până la anularea lor.

„E prima dată când am înțeles de ce Mântuitorul nu a răspuns la toate întrebările, ci doar la cele ale oamenilor care vor cu adevărat să se îndrepte. Acum e aceeași ură, aceeași aroganță socială, aceeași dictatură a propriei opinii împotriva celorlalți și, în acest marasm, aceeași Biserică răstignită a nu știu câta oară de oameni care cred cu adevărat că Biserica ar trebui să le negocieze păcatele. Regret! Evanghelia nu e negociabilă.(...) Sper din toată inima să avem tăria să putem să ne revenim - nu cu picioarele pe pământ, ci cu mintea în cer, acolo unde ne e locul. (...) Deja am constatat că, în ciuda faptului că familia bărbat - femeie nu e o prioritate, cealaltă familie dintr-o dată a avut trei proiecte băgate la sertar. Așa am constatat că suntem căzuți între politici (...) - cred că e obligatoriu ca paznicul Farului să se retragă în Far. (...) Mai avem 50 de zile până să ne prăznuim Centenarul. Ne-am bătut joc de 99 de ani și 315 zile din Centenarul nostru", a spus părintele Necula la Radio România Actualități.

Pr. prof. dr. Constantin Valer Necula s-a născut în 19 iulie 1970 la Brașov, unde a urmat Liceul de Științe ale Naturii, fiind absolvent și doctor în teologie, din anul 2004, al Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna" din Sibiu, precum și cadru didactic, la secția catehetică - omiletică. A făcut studii de specializare la Padova (Italia) si Versailles (Franta), cursuri de specializare în psihologie generală (1997 - 2000), în probleme legate de maltratarea copiilor (2000 - 2001), dependența de alcool și drog (2000). Este autor de volume de predici, de studii și articole de omiletică și catehetică, dar și de cărți pentru copii și tineret. A tradus mai multe cărți și a scris articole în publicații din țară și străinătate. A semnat zeci de studii în limba română și în limbi străine - franceză, italiană, germană - si numeroase recenzii. A susținut 150 conferințe în țară și în străinătate și a participat la zeci de emisiuni de radio și de televiziune,atât la posturi naționale, cât și internaționale, fiind îndrăgit pentru stilul său deschis și original de punere în discuție a unor teme spirituale fundamentale.