Pamantul va trece complet la energie regenerabila abia peste trei secole

Vedem cateva progrese fantastice in domeniul energiei regenerabile, dar exista o multime de energie neregenerabila care urmeaza sa fie eliminata treptat. Noile calcule in acest sens sugereaza ca nu vom putea scapa de ele asa repede pe cat am vrea sa credem si pe cat ar trebui.

Noile cercetari arata ca avem nevoie de o revizuire completa a energiei pana in 2050, ca sa evitam schimbarile climatice catastrofale. Insa, la cum arata rata de progres, aceste actiuni nu vor fi gata in 30 de ani, ci mai degraba in 363 de ani. Trei secole de acum inainte s-ar putea sa fie putin prea tarziu. Asta pentru ca temperaturile cresc, iar ghetarii se topesc. Calculele au fost efectuate de cercetatorul Ken Calddeira e la Institutul pentru Stiinta din Washington DC si au fost prezentate la MIT Technology Review.

Calddeira si colegii sai au publicat prima lor lucrare cu privire la impactul energiei asupra mediului in 2003. 15 ani mai tarziu vedem ca progrese sunt, desi nu semnificative. In loc sa adaugam 1100 de megawati de energie curata pe zi, am reusit sa obtinem o medie de doar 151 de megawati. Acesta este echivalentul a 125.000 de case care se alimenteaza cu energie regenerabila in fiecare zi. Nu este chiar rau, dar putem face mai mult de atat.

Motivele pentru reactia noastra lenta la problema schimbarilor climatice sunt multe si variate. Inlocuirea retelei energetice a intregii planete este costisitoare, ca sa nu mai vorbim de provocarile politice si tehnice. Oprirea productiei de energie din combustibilii fosili ar fi un pas urias pentru mediu. Chiar si asa, o multime de oameni si-ar pierde locurile e munca, multe companii ar intra in faliment si multe zone ar fi neacoperite si fara putere daca vantul nu va bate sau Soarele n-ar straluci.

Mai simplu spus, trecerea la energie curata este complicata. Mai ales daca este facuta din scurt. In plus, oamenii nu acorda multa atentie acestui aspect. Sau nu cat ar trebui. In medie, oamenii sunt reticenti atunci cand vine vorba sa plateasca cu cinci dolari mai mult la facturile lor de uz casnic, chiar daca incalzirea globala bate la usa.

Exista oarecare speranta: progresul pe care il facem pentru producerea de caldura electrificata, care reprezinta mai mult de jumatate din productia globala de energie, ar trebui sa ne ajute sa ajungem cel putin putin mai aproape de obiectivele noastre, potrivit lui Caldeira.