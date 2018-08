Panica! A scos pistolul la Timisoara in mijlocul multimii, in timpul concertelor de Ziua Orasului

Incident periculos la concertele sustinute in Piata Victoriei din Timisoara, dedicate Zilei Orasului. Un tanar a scos un pistol si, euforic, l-a fluturat peste captele miilor de tineri care se bucurau de show-ul din centrul orasului.

Oamenii au inceput sa tipe speriati si imediat fortele de securitate care asigurau ordinea la spectacol au intervenit si l-au imobilizat, scotandu-l in cea mai mare viteza din multime. Barbatul a fost predat politistilor locali. Din primele date, se pare ca tanarul avea un pistol de airsoft cu bile.

Incidentul s-a petrecut in jurul orei 22.00, in timp ce pe scena concerta Connect-R si nu se stie de ce a recurs tanarul la acest gest. "A avut loc un incident in Piata Victoriei din Timisoara, un barbat a scos o arma, la un moment dat, in timpul concertului. Acesta a fost ridicat de politisti si urmeaza ca arma sa fie supusa expertizarii", a declarat pentru opiniatimisoarei.ro Aurora Voicila, purtatorul de cuvant al IPJ Timis. Tanarul inconstient are 25 de ani. Este de loc din Petrosani si lucreaza la o firma din Timisoara. A fost incredintat politistilor de la Sectia 1 pentru audieri.

Politistii vor expertiza arma si vor verifica daca tanarul era sau nu sub influenta drogurilor in momentul in care a scos pistolul in mijlocul multimii. Vineri seara, de Ziua Timisoarei, in centrul orasului au avut loc mai multe concerte la care au participat mii de oameni. Spectacolele s-au incheiat cu un foc de artificii.