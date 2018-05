Panica la spital! Peste o suta de ieseni au luat cu asalt unitatea medicala

Tot mai multi pacienti care au mancat in aceasta perioada la fast-food-ul Agapa continua sa soseasca, zilnic, la Spitalul de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi. Astfel, pana la inchiderea editiei, la unitatea medicala mai sus precizata au ajuns peste 100 de persoane. Dintre acestea, 61 sunt internate in continuare, 20 au venit cu internari de zi si 30 de pacienti care nu au necesitat internare au primit consultatii din partea cadrelor medicale.

De precizat este si faptul ca foarte multe persoane sosesc la spital speriate doar pentru ca stiu ca au mancat de la acest fast-food, fara sa prezinte simptome specifice unei toxiinfectii alimentare. Medicii ieseni trag un semnal de alarma si ii anunta pe cei care au mancat de la Agapa in urma cu mai mult timp sa nu vina la spital fara sa prezinte simptome specifice.

"Ne asteptam ca numarul cazurilor sa scada in urmatoarea perioada. Trebuie sa avem mare atentie la preparatele de lapte si derivate, la preparatele cu ou, pentru ca in aceasta perioada, cat e cald, trebuie sa fim foarte atenti la data care este trecuta pe eticheta, trebuie sa fim atenti la cum arata sau cum miroase produsul, daca are gust bun. Trebuie sa ne folosim si de simturile noastre, astfel incat sa ne ferim si sa nu avem parte de astfel de momente neplacute. Ar trebui sa stim sa ne ferim si sa ne alimentam din locuri care sunt sigure din punct de vedere al alimentelor. In acest moment, nu putem vorbi despre aparitia altor complicatii, intrucat nu au fost inregistrate cazuri grave, vorbind aici despre persoanele care se afla internate in spital", precizeaza prof. dr. Carmen Dorobat, manager al Spitalului de Boli Infectioase "Sf. Parascheva" din Iasi.

Chiar daca aceasta intamplare a speriat intreg orasul, foarte multi ieseni continua sa frecventeze acest fast-food, fara sa cunoasca cele intamplate si fara sa stie ca unitatea de alimentatie publica a fost inchisa in urma controalelor. In cursul zilei de ieri, in doar o ora, peste zece persoane s-au oprit in fata la Agapa, fiind surprinse de faptul ca acest fast-food nu mai functioneaza.

"Nu stiam ca este inchis, vin aici de cel putin trei sau patru ori pe saptamana, inainte sa merg la scoala sau dupa. Deci, va dati seama ca am mancat de foarte multe ori de aici si nu am patit nimic. Nu sunt singurul care cumpara de aici, mai am si alti colegi care vin destul de des. Nu stiu daca altii au patit ceva din cauza mancarii de aici. Nu am mai fost la Agapa de saptamana trecuta, atunci am mancat ultima oara aici. Era destul de aglomerat aici, cel putin la anumite ore din zi", povesteste Cosmin, un tanar care invata la o scoala din zona.

Dupa ce au aflat despre cele intamplate, unele persoane care obisnuiau sa manance in acest loc se bucura ca nu au patit nimic si sustin ca nu vor mai manca din acest loc chiar daca va fi redeschis.

"Mananc aici de ceva vreme, dar nu m-am gandit niciodata ca s-ar putea sa se intample asa ceva. Adica, eu, de atata timp, nu am patit nimic. Cred ca am avut noroc de data asta pentru ca nu am nimerit sosul respectiv. Nu as fi vrut sa fiu in locul celor care au ajuns in spital. Probabil ca daca se vor redeschide, multi nu vor mai manca aici pentru ca vor sti ceea ce s-a intamplat", spune Gabriel, un alt tanar, client al fast-food-ului Agapa.

Reprezentantii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului (CJPC) Iasi vor verifica fast-food-ul Agapa, care a bagat in spital peste 90 de ieseni. Acestia sustin ca vor trimite invitatii reprezentantilor legali ai unitatii economice pentru a verifica daca produsele care au fost puse spre vanzare in respectiva locatie nu erau conforme.

"Am fost si noi in control ieri, insa nu s-a gasit nimic pentru ca Directia de Sanatate Publica a inchis acea unitate. Trimitem invitatii reprezentantilor legali ai acelei unitati economice pentru a se prezenta la sediul nostru si vom vedea, dupa ce facem verificari, daca ingredientele folosite la prepararea produselor au fost neconforme sau nu se respecta anumite reguli privind protectia consumatorilor. Cu siguranta au mai fost aplicate sanctiuni in anii precedenti, iar toate datele solicitate de Directia de Sanatate Publica Iasi, referitoare la actiunile noastre de control la aceasta firma, au fost transmise", sustine Alexandru Hordila, comisar-sef al CJPC Iasi.