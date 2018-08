Parintele Calistrat: Cand aveti cate o greutate sau un necaz, nu va mai framantati pana vi se sparge un vas de sange la cap, sau va imbolnaviti de stres si luati tone de pastile

Cand aveti cate o greutate sau un necaz, nu va mai framantati pana vi se sparge un vas de sange la cap, sau va imbolnaviti de stres si luati tone de pastile.

Ci spuneti asa: „Doamne, Tu m-ai lasat sa alunec in necazul acesta, Tu ajuta-ma sa ies!" Si incepi cu Paraclisul Maicii Domnului, cu Acatistul Mantuitorului, cu o rugaciune la Sf. Mina si o mai rogi pe Maica Domnului si la Acoperamant, si mai zici ici colo si un Sf Spiridon, si mai este si Mihail si Gavril pentru dusmani, si ai sa vezi ca lucrurile rele se potolesc de la sine!

Caci dupa ce te imbolnavesti, nu-ti mai folosesc reusitele?

Deci tu trebuie sa ramai om integru lui Dumnezeu, sa te poti bucura de Slava Lui si de Maretia Lui!

Totul e in mana lui Dumnezeu! Trebuie sa demonstram ca suntem ortodocsi concentrati si sa nu ne transformam in ortodocsi diluati! In loc sa invatam Sf. Scriptura pe de rost, noi invatam tot felul de scrieri si de nimicuri pe care le scriu oameni fara ocupatie. Si mai auzi pe cate unii care citesc:

„Vai, sa vezi ca Pamantul e condus si ca Pamantul e dirijat."

Om fi domnule, om fi! Pentru ca si circulatia este dirijata si tara e condusa.

Dar destinul fiecarui om, mai inainte de toate, este in mana lui Dumnezeu!

„Sfarma Domnul sfatul boierilor!" Adica al conducatorilor nostri!

„Sfarma Domnul gandul noroadelor!" Adica ce pun altii la cale! Iar Domnul ramane in veac si pomenirea Lui din neam in neam!

„Caci adevarat zic voua: Inainte de a trece cerul si pamantul, o iota sau o cirta din Lege nu va trece, pana ce se vor face toate."

De cine trebuie sa ma tem?

In numele Tatalui, si al Fiului, si al Sfantului Duh. Amin.

Parintele Calistrat Chifan