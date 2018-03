Parintele Constantin Necula, pilda geniala cu calugarul care cară apa cu o sită

Nu mergem la biserica pentru ca ascultam niste cantari pe care nu le intelegem si o predica ce nu ne invata despre Dumnezeu. Ce parere aveti?

Rau faceti! De parca la scoala intelegeati tot! Am sa va spun o poveste pe care o zicea Inaltpreasfintitul Antonie, despre un calugar care s-a dus la manastire. Si la un moment dat, ii zice staretului: „Parinte staret, nu ma mai trimite pe mine acolo-n beseareca. Popa cela - popa cela fiind colegul lui de ciorbica la pranz, sara - zace de nu intaleg nimic". „No, ma fiule, zi ce vrei sa faci." „Vreau sa lucru la gradina", zice. „No, bun! Vezi ca-i acolo sita aia mare, cu care scoatem balegarul. No, du cu sita apa la varza."

Asta isi zice: „S-o smintit parintele staret". Dar fiind ascultarea filocalica, s-o simtit profund atins de aceasta si a inceput sa care cu sita apa. Si in fiecare zi uda curechiul. Si azi asa, maine asa, varza se usca, popa nu se dumirea. Mere iar la staret: „Parinte staret, ce facem?!" „Ai inteles de ce te-am pus sa cari apa?" „Nu." „Mai cara, atunci." Mai cara asta o zi, doua, trii. Merge iar la parintele staret: „Parinte staret, n-am inteles nici acum". „Mai cara, frate, pana intelegi." Varza aproape perduta cu totul! A treia oara, zice: „Ptiu, ce prost am fost! Parinte staret, binecuvantati sa ma intorc in biserica." „Dar de ce?" „Pai am inteles. Cand am luat sita din cui, erau gaurile infundate de la ce carasem inainte. I-o trebuit cateva bai ca sa inceapa sa se desfunde si sa fie ceea ce este". Mai mergeti la biserica. Va mai desfundati urechile.

Parintele Constantin Necula