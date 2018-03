Particule de plastic au fost descoperite in sticle cu apa imbuteliata din mai multe tari

Testele realizate asupra unor mari branduri producatoare de apa imbuteliata au constatat ca aproape toate acestea contin mici particule de plastic, informeaza BBC.

In cea mai mare investigatie de acest fel, au fost examinate 250 de sticle cu apa, care au fost cumparate din noua tari diferite. Cercetarea a ajuns la o medie de 10 particule de plastic per litru, fiecare fiind mai mare decat grosimea firului de par uman. Companiile ale caror marci au fost testate au declarat ca fabricile lor de imbuteliere lucreaza la cele mai inalte standarde. Testele au fost efectuate la Universitatea de Stat din New York, Fredonia.

"Am gasit (plastic) in sticla dupa sticla si marca dupa marca", a declarat Sherri Mason, profesor de chimie la Universitatea de Stat din New York. "Nu este vorba despre a arata cu degetul spre diferite branduri, ci de a demonstra ca acest lucru se intampla pretutindeni, ca plasticul a devenit un material atat de raspandit in societatea noastra incat invadeaza apa", a mai adaugat acesta.

In prezent nu exista dovezi concrete care sa demonstreze ca ingerarea unor bucati foarte mici de plastic ar putea provoca daune, insa intelegerea implicatiilor potentiale este o zona activa a stiintei. Contactate pentru a comenta aceste concluzii, companiile implicate au insistat ca produsele lor indeplinesc cele mai inalte standarde de siguranta si calitate.