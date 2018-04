Pastele Blajinilor. Traditii si legende

Conform traditiei din popor, in lunea care urmeaza duminicii Tomei se sarbatoreste Pastele Blajinilor.

In popor, oamenii credeau ca blajinii se numara printre cei dintai oameni de pe pamant. Acestia traiesc fara femeile lor, stand cu ele doar 30 de zile pe an in scopul procreatiei. Incapabili de a savarsi fapte rele, blajinii se afla dincolo de lumea vazuta, pe unde se varsa Apa Sambetei, pe Ostroavele Albe. Cele mai insemnate preocupari ale Blajinilor sunt rugaciunile si postul pentru cei vii. Se crede ca desi acestia sunt virtuosi, Blajinii nu stiu cum sa calculeze cand va cadea sarbatoarea Sfintelor Pasti. Oamenii dau de veste Blajinilor ca a venit Pastele cu ajutorul apei, aruncand pe ea coji de oua rosii.

In ziua de Pastele Blajinilor, in regiunea Botosanului batranii obisnuiau sa dea de-a dura oua rosii in amintirea Blajinilor. In Bucovina, in aceasta zi se obisnuia mancatul de iarba verde, unde se obisnuia sa se lase firimituri pe pamant, pentru a ii pomeni pe cei morti. In alte zone din tara, oamenii obisnuiesc sa mearga in aceasta zi la cimitire si sa dea pomana oua rosii, cozonac si pasca celor nevoiasi dar si sa puna flori pe morminte.

