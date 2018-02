Paznicii unui supermarket, acuzaţi că au închis într-o cuşcă o persoană a străzii

Paznicii unui supermarket din Satu Mare sunt acuzaţi de o sătmăreancă, pe pagina sa de Facebook, că ar fi închis o persoană a străzii cu deficienţe mintale într-o cuşcă pentru deşeuri. Scena a fost observată când femeia ieşea de la cumpărături şi se urca în maşină. Cei doi paznici au închis o femeie în cuşca pentru deşeuri, situată în spatele supermarketului.

Întrebaţi despre ceea ce fac, ei au răspuns că acestea sunt ordinile primite de la şef, refuzând să dea mai multe explicaţii. „Acest „domn" Cristi - paznic la Lidl, împreună cu colegul său, au închis-o pe această fată în locul destinat deşeurilor. Când zic că au închis-o, nu exagerez, au închis-o cu cheia. Am stat cam 10 minute până am pus bagajele în maşină, am aşteptat să văd cum decurg lucrurile. Acest paznic şi-a bătut joc, a aruncat cu zăpadă în gard, a zis că e ca un câine în cuşcă. Am aşteptat ... apoi i-am întrebat pe paznici : a furat ceva? Au zis nu. „Ăsta e ordinul de la şeful". Am întrebat dacă ordinul e să închizi o persoană. Au zis „aşa ne-a zis şeful. Am zis că vreau să vorbesc cu şeful. La această afirmaţie unul dintre paznici a plecat iar la întrebarea „cum vă numiţi ?", paznicul din imagine a zis Cristi. Îl întreb de numele de familie ....a zis doar Cristi. I-am spus că nu are dreptul de a închide o persoană, a zis că aşa face ca să o sperie 5 minute. I-am spus că sunt acolo de 10 minute şi că voi intra s vorbesc cu şeful de magazin. Mi-a zis să-mi văd de treabă, i-am zis că i-am făcut poze. Apoi, văzând că nu plec a deschis-o pe persoana care se afla înauntru, care, vizibil nu putea riposta prea mult.", scrie Monica pe pagina sa de Facebook. Persoana închisă este cunoscută în oraş ca un om fără adăpost, cu probleme mintale, iar cei care frecvenează zona supermarketului afirmă că aceasta îşi face veacul pe acolo, din mila oamenilor şi ce mai găseşte în tomberoane.