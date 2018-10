Perchezitii uriasa in aceasta dimineata! Politistii au retinut 11 persoane

Politistii buzoieni efectueaza marti 11 perchezitii domiciliare in judetele Buzau, Braila si Ialomita, la persoane banuite de producerea, detinerea si comercializarea de produse accizabile in afara antrepozitului fiscal, cu un prejudiciu creat de circa 100.000 de lei, urmand sa fie puse in aplicare 11 mandate de aducere, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Buzau.

Potrivit unui comunicat de presa transmis de IPJ Buzau, 45 de politisti buzoieni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau, efectueaza 11 perchezitii domiciliare pe raza judetelor Buzau, Braila si Ialomita, la persoane banuite de detinere, prelucrare si comert ilegal cu tigarete.

"Perchezitiile vizeaza probarea activitatii infractionale a unor persoane banuite de comiterea infractiunilor de producere si comercializare de produse accizabile, tutun si produse din tutun. Activitatile sunt desfasurate in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Buzau, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Buzau", se precizeaza in comunicat.

Conform acestuia, cei in cauza sunt banuiti ca, in perioada iunie - octombrie 2018, ar fi produs tigarete si tutun pentru fumat in locuintele lor, cu ajutorul unor instalatii artizanale. Ulterior, ei ar fi comercializat tigaretele si tutunul, pe raza municipiului Buzau, fara documente justificative si certificate de conformitate, prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala fiind estimat la aproximativ 100.000 de lei.