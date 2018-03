Perle adunate de la Simularea pentru Bacalaureatul la limba si literatura româna

Nici nu s-au dat bine rezultatele la Simularea examenului de Bacalaureat la limba si literatura româna pe 2018 ca au si aparut "perlele" culese de profesorii care au corectat lucrarile. Iata o parte dintre acestea:



° Inima este cel mai important organ genital al omului.



° Cu ajutorul câinelui Vitoria Lipan și-a găsit foarte repede zăcămintele soțului.



° În 1877 trupelor rusești li s-a permis să traverseze teritoriul României, împreună cu tancuri și avioane, iar românii le-au dat mâncare și cazare contracost.



° Poezia "Sburătorul" de Ion Has Rădulescu este un omagiu adus aviatorilor români.



° Mircea cel Bătrîn a fost înmormîntat la Cozia împreună cu umbra sa



° Dintre cele cinci scrisori trimise de Eminescu, prima este considerată a treia.. În "Scrisoarea a treia" se desfășoară bătălia de la Rovinari.



° Mircea cel Mare, care prima dată a fost bătrîn, stă la un discurs cu Baiazid. Acesta îl primește politicos, dar cu obrăznicie, și-l face în tot felul, ca pe o albie de porci. Cînd Baiazid îl întreabă arogant "Tu ești Mircea?", domnitorul român nu se pierde cu firea și îi răspunde la fix: "Da-mparate! ". Pînă la urmă Mircea cel Mare, deși bătrîn îl va îngenunchia pe trufașul otoman cu cîteva proverbe și zicători bine plasate.



Împărați cu care lumea nu putea să se mai împace au venit și la noi în România și au cerut pămînt și de băut, dar cum veniră s-a lămurit cu cine are de-a face și s-a dus de-a berbeleacul cu pleava pulberata, c-au rămas doar cîteva de bucăți de eniceri și spahii fugind, dintre care este amintită "înspre Dunăre, o mînă."



° La a-2-a parte a subiectul cerință este compunerea unei scrisori către o persoană imaginară pe nume Paula. Un elev răspunde(în scris):"Eu nu mai scriu scrisori pt k am internet... și pe Paula nici nu o cunosc!"



° Manole a pus-o pe Ana la zid și a început să o lucreze.



° Poemă "Miorița" circulă pe bază orală, adică nu a fost scrisă, din motive tehnice. În balada "Miorița" este vorba de trei ciobani care complotează împreună să-l omoare pe unul dintre ei. Ciobanul "Mioriței" a spus că la cap să-i puie diverse categorii de fluiere.



° Mulțimile de boieri exploatatori își țineau banii numerar în pungi. Haiducii îi atacau și îi ușurau de bani în toate baladele.



° Călin ține de mînă mireasă care are părul lung de fericire.

Ea luptă să pună mîna pe dragostea flăcăului.



° Poetul își așteaptă iubita ca împreună să cutremure o barcă.



° Ion Creangă s-a născut între anii 1887-1889.



° Nechifor Lipan a avut fericită ocazie de a nu se mai întoarce acasă fiind jefuit de niște oameni invidioși.



° În romanul "Răscoala" personajul principal este poporul și marea masă a țăranilor.



° Dimitrie Cantemir a avut un rol însemnat în viața sa.



° Nechifor Lipan stătea"pe spate cu fatza în jos"..



Haiducii din doine, balade și idile erau liberi și fericiți ca păsările, animalele și peștii care zburdă prin codri. De cum venea primăvara, haiducii cei harnici plecau în pădure. Acolo ei cîntau suflînd din frunză și lăsîndu-i pe boieri cu buza umflată.



° Latină clasică este o limbă moartă, care nu se poate vorbi decît în scris. După căderea Imperiului roman, o parte din latina clasică defunctă a devenit bulgară. Limba română are la bază latina bulgară, amestecată cu elemente de dacă și o groază de cuvinte slabe. În secolul al XV-lea, limba vorbită de popor era considerată vulgară și n-o vorbea nimeni.

Basmul este o poveste mai lungă, poate fi chiar cât o carte groasă, și are atâtea personaje că nu le mai ții numărul dar trebuie să fii atent la fabulă că te întâlnești cu ea și în final.



În cunoscuta baladă Miorița, sunt descrise câteva întâmplări în care sunt implicate doi criminali, o oaie turnătoare, și un cioban care șochează prin prostia lui.



° Toma Alimos era viteaz pentru că cu o mână conducea calul, cu o mână își ținea mațele și cu o mână se bătea cu Manea..



Zoe și Tipatescu se iubeau pe la spate.



° Împăratul avea o grădină și în fund un măr.



° Eminescu este trist pentru că nu a reușit să facă nimic în viață!