Personaj cheie din Primaria Iasi, disparut de cateva luni! Procurorii DNA nu-l mai gasesc!

De cateva luni, procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie Iasi (DNA) il cauta pe Tudor Vericeanu, fostul sef al Serviciului de Urbanism din cadrul Primariei Iasi. De obicei, atunci cand procurorii cauta pe cineva, treaba nu-i deloc buna. Numai ca acum procurorii il cauta sa-i inmaneze o ordonanta de clasare intr-un dosar in care au inceput cercetarile inca din anul 2015.

Pe data de 25 septembrie 2017, a fost cautat acasa de catre agentul procedural trimis de DNA Iasi, insa la domiciliul sau din actul de identitate pe strada Friederik din Municipiul Iasi nu a fost gasit nimic. Dupa ce a facut minime verificari, postasul a scris pe plic: "destinatar mutat". Ulterior, pe data de 9 noiembrie 2017, hartia prin care Tudor Vericeanu era anuntat ca trebuie sa-si ridice corespondenta a fost afisata la sediul DNA Iasi chiar pe usa de la intrare. Era anuntat ca in zece zile de la afisare sa se prezinte la sediul DNA pentru a-si ridica corespondenta, scrie bzi.ro

In caz contrar, acea corespondenta se va considera comunicata. Ce continea scrisoarea de la DNA? Cu siguranta ca, daca era vorba de vreun rechizitoriu sau vreun mandat de arestare, ar fi fost gasit imediat de oamenii legii. In acest caz, Tudor Vericeanu era cautat pentru a-i fi inmanata ordonanta de clasare din dosarul nr. 141/P/2015, un dosar de coruptie pentru care ar fi fost cercetat in legatura cu activitatea sa de sef al Serviciului de Urbanism din cadrul Primariei Iasi. Este un dosar deschis in aceeasi perioada in care a fost arestat si fostul primar al Iasului, Gheorghe Nichita.

Are telefoanele inchise de cateva zile

Chiar si prietenii lui Tudor Vericeanu sustin ca nu l-au mai vazut de multa vreme si ca este mult mai retras decat in momentul in care se afla la butoane in Primaria Iasi. In ultimele zile, reporterii BZI au incercat sa-l contacteze pe numerele de telefon folosite de acesta in ultimii ani, insa erau inchise. Cu privire la faptul ca nu mai poate fi gasit la adresa din buletin, una dintre explicatiile plauzibile este aceea ca Tudor Vericeanu s-a despartit de fosta deputata Cristina Nichita, dar a ramas cu buletinul in casa ei. Pe strada mentionata mai sus locuieste cunoscuta creatoare de moda din Iasi, care i-a fost alaturi mai multi ani.

In prezent, Tudor Vericeanu ar locui alaturi de mama lui. Avand in vedere ca nu a raspuns la telefon in ultimele zile, nu putem preciza in acest material daca a luat la cunostinta pana acum de ordonanta de clasare din dosarul in care a fost cercetat sau nu. Despre dosarele in care Tudor Vericeanu ar fi cercetat la DNA presa a tot scris de-a lungul timpului, dar este foarte posibil ca acest dosar in care a primit ordonanta de clasare sa vizeze o plangere depusa de Stefan Covalciuc, un afacerist nemultumit ca arhitectul sef a aprobat o constructie pe strada Morilor nr. 27, mai scrie sursa citata.

Acea constructie avea autorizatie pentru parter si mansarda, dar in realitate a avut parter plus trei etaje si mansarda. Era vorba de o constructie realizata de medicul iesean Corneliu Botez. Procurorii au inceput urmarirea penala pentru abuz in serviciu contra intereselor persoanelor inca din anul 2010. De asemenea, dupa ce a ajuns primar interimar al Iasului, Mihai Chirica i-a depus lui Vericeanu mai multe plangeri la DNA, sustinand ca a comis mai multe fapte de abuz in serviciu. Printre altele, Vericeanu a fost cercetat de catre procurorii de la DNA Iasi si cu privire la modul in care a emis autorizatiile de constructie ale vilelor din cartierul I.C. Bratianu, construit de Relu Fenechiu in Bucium.

Tudor Vericeanu a fost dat afara din functia de sef al Serviciului de Urbanism la presiunea actualului primar Mihai Chirica pe motiv ca bloca activitatea acestui serviciu. "Am scapat de o persoana care de 7 ani ne face rau", a spus Mihai Chirica in noiembrie 2015, atunci cand a reusit sa-l debarce din functie pe arhitectul sef al orasului. Atunci, problema principala era aceea ca Tudor Vericeanu nu a reusit sa finalizeze PUG-ul Iasului. Numai ca acest plan maret de finalizare al PUG-ului nu a fost finalizat nici pana astazi. Dupa cateva luni de scandaluri in primarie, in primavara anului 2016, Tudor Vericeanu a iesit definitiv din functia de arhitect sef, dandu-si demisia, mai dezvaluie bzi.ro.