Petitia unui avocat catre Finanțele Publice: "V-a durut in p*lă! La multa m*ie, fara lamaie!"

Avocatul Ion Gheorghisan, din Baroul Bucuresti, in varsta de 72 de ani, a ales sa faca un protest mai deosebit fata de un caz cu care se confrunta cabinetul sau individual. El s-a adresat Directiei Generale a Finantelor Publice, administratia Sectorului 1, in zona careia ii functioneaza cabinetul, in Calea Dorobantilot nr 151, urmatoarea scrisoare, la care un anume domn Olteanu este rugat de superiorii sai sa "solutioneze lucrarea" (in ce mod - fizic, in scris, sau oral - nu se stie!):