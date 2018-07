Play n GO anunta o tranzitie strategica sub conducerea noului director de vanzari

Potrivit unui articol publicat pe 25 iulie 2018 de site-ul dedicat cazinourilor din intreaga lume, news.worldcasinodirectory.com, celebra companie producatoare de software din industria jocurilor de noroc Play'n GO se indreapta catre o noua era in ceea ce priveste sectiunile de vanzari si gestionare a conturilor.

Magnus Olsson, noul director de vanzari al Play'n GO, este hotarat sa se foloseasca de vasta sa experienta in domeniu pentru a duce compania catre o tranzitie strategica in domeniile amintite. Scopul acestei strategii este consolidarea acestor doua sectoare.

Stimularea sectoarelor care relationeaza cu clientii

Acumuland o experienta demna de invidiat la companii ca Juniper Networks și Hewlett Packard, acolo unde a lucrat in ultimii 20 de ani, Magnus Olsson este capabil sa aduca un impuls cat se poate de pozitiv companiei Play'n GO, ajutand-o sa se dezvolte si mai mult. Intrebat despre rolul sau in cadrul companiei, Olsson s-a declarat foarte incantat de aceasta noua provocare, mentionand ca Play'n GO este o companie in plina ascensiune, la al carei progres abia asteapta sa puna umarul.

Alaturarea sub ,,o singura umbrela''

Referitor la deplasarea intr-o nouă directie, Magnus Olsson se va concentra pe combinarea cunoasterii sectoarelor de vanzări si gestionare a conturilor ,,sub o singură umbrela''. Johan Törnqvist, CEO la Play'n GO, este cat se poate de increzator in capacitatile noului director de vanzari, declarand pentru European Gaming urmatoarele: ,,Magnus vine la noi cu toata experienta castigata in lunga sa cariera si, in scurtul timp petrecut la noi, ne-a demonstrat deja calitatile care le cautam pentru a merge mai departe. Este un moment emotionant pentru Play'n GO, iar eu sunt foarte incantat sa conduc compania mai departe, alaturi de Magnus''

Cine este Play'n Go

Play'n GO este unul dintre primii provideri de jocuri de cazino din lume, fondat in anii 90'. La ora actuala peste 100 de jocuri de cazino (sloturi video, jocuri de masa, video poker, lozuri razuibile sau video bingo) se afla in oferta multor operatori de jocuri de noroc. In Romania, Vlad Cazino este locul in care gasesti cele mai tari jocuri marca Play'n GO, acestea fiind considerate printre cele mai ,,generoase'' de pe piata online. Grafica jocurilor nu este una prea pretentioasa, in ciuda faptului ca Play'n GO a fost primul provider care a optimizat jocurile dezvoltate pentru utilizarea de pe un dispozitiv mobil.