Politia Romana: anunt pentru toti soferii care folosesc Waze. Ce se intampla cu aceasta aplicatie

Oamenii legii au facut un anunt-bomba pe pagina lor de Facebook, care anunta ce trebuie sa faca toti conducatorii auto pentru a nu fi amendati.

„Bineinteles, iti poti achizitiona un detector de radar, insa nu este util intotdeauna si costa destul de mult. De asemenea, te poti baza pe ,,sprijinul" celorlalti soferi, care iti dau flash-uri atunci cand urmeaza sa intalnesti un aparat radar... dar poate nu esti atent si nu le observi sau poate ceilalti soferi doar ,,glumesc"..

Sau poti folosi aplicatiile de trafic, care iti arata locurile in care se afla politistii, insa nici acestea nu sunt 100% eficiente si iti mai consuma si traficul de net. In plus, pe aceste aplicatii suntem prezenti si noi si ne mai place sa adaugam ,,politisti", chiar si acolo unde nu sunt. :) Asa ca, cea mai sigura, eficienta si gratis metoda este sa respecti limita legala de viteza", scrie Politia Romana.