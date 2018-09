Politician italian: „Romanii sa fie aruncati in suturi peste granita, fara intoarcere! Sunt niste gunoaie umane"

Giovanni Ardita, consilier local la primaria orasului Ladispoli, face parte din partidul nationalist Fratelli D'Italia - Alleanza Nazionale si este politicianul italian care a postat mesajul jignitor la adresa unor romani pe Facebook.

Ardita a scris pe pagina personala de Facebook dupa ce a aflat de un furt care a avut loc intr-o locuinta din Ladispoli. „Ca..tii astia de hoti romani nu se opresc nici in fata unei femei surdo-mute, nici in fata casei unui baiat care tocmai a murit. Autoritatile trebuie sa ii duca in suturi pana la granita si sa ii trimita inapoi in tara lor, fara drept de intoarcere. Gata cu gunoaiele astea de tigani romani!", este mesajul postat de consilierul italian.

Acelasi, Ardita a revenit cu un mesaj prin care isi cerea scuze de la comunitatea romaneasca pentru generalizarile facute: „Gata cu toleranta in ce priveste tiganii romani. Imi cer scuze de la comunitatea romaneasca pentru ca am generalizat, exista romani muncitori, cinstiti si responsabili, dar nu-mi retrag cuvintele in ce priveste hotii care intra in casele oamenilor neajutorati, sunt niste gunoaie umane si nu merita respect".