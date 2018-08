Politistii au gasit pistolul jandarmeritei, furat in urma cu 10 zile

Dupa 10 zile de la disparitie, pistolul care a fost furat jandarmeritei in timpul protestelor din seara de 10 august, cand aceasta a fost agresata de un grup de protestatari in Piata Victoriei, a fost gasit.

"Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: ​ In urma actelor de urmarire penala continue desfasurate de catre procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, impreuna cu Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti, a fost recuperat pe raza judetului Ilfov, in urma cu putin timp, pistolul sustras in timpul evenimentelor violente ce au avut loc in ziua de 10.08.2018, cu ocazia manifestatiei din Piata Victoriei, Bucuresti", se arata in comunicat.

Surse judiciare precizeaza ca pistolul a fost gasit in comuna Petrachioaia, din judetul Ilfov. Un barbat a fost retinut de politisti, in urma cu o saptamana, fiind principalul suspect in cazul furtului pistolului femeii jandarm agresate in Piata Victoriei. La audieri, barbatul in varsta de 32 de ani a recunoscut ca el este in imaginile publicate de politie si ca a fost prezent printre cei care au batut-o pe femeia jandarm, insa a sustinut ca nu a lovit-o, ci doar ca "se afla acolo". De asemenea, intrebat de oamenii legii daca el este cel care a sustras arma tinerei agresate, barbatul a negat in repetate randuri aceasta acuzatie.