Politistul mort in accidentul de pe Centura avea o alcoolemie record, in pragul comei alcoolice

Accidentul care a ingrozit Iasul inca mai ascunde secrete. Desi nimeni nu va face prea curand publica valoarea alcoolemiei politistului care si-a gasit sfarsitul in timpul serviciului, reporterii BZI au aflat ce concentratie de alcool in sange avea omul legii.

Politistul era in pragul comei alcoolice, avand o concentratie de 2,25 miligrame alcool pur in sange. Analiza toxicologica facuta in cadrul Institutului de Medicina Legala (IML) Iasi a fost facuta a doua zi, dupa producerea accidentului, odata cu necropsia.

Nu este insa singura analiza pe care specialistii au facut-o pentru a stabili daca agentul Cristian Orzu se afla sub influenta alcoolului. Apelul la numarul unic de urgente a fost efectuat la ora 21:07, iar la ora 23:10 a fost declarat decesul politistului care fusese transportat la Spitalul de Urgente "Sfantul Spiridon" din Iasi.

In acest interval orar, medicii au facut mai multe investigatii si i-au recoltat omului legii sange pentru stabilirea alcoolemiei. La momentul respectiv, politistul ar fi avut o concentratie de alcool in sange de 3,23 miligrame de alcool pur in sange.

Totusi, aceasta valoare nu poate fi folosita drept proba. Singura valoare care este luata in considerare este cea care a reiesit in urma analizelor facute la Institutul de Medicina Legala (IML), cea de 2,25 de miligrame alcool pur in sange.

Prima alcoolemie indica faptul ca politistul Cristian Orzu avea peste 3 miligrame de alcool pur in sange. Medicii au precizat ca la o asemenea valoare omul este in pragul comei alcoolice.

"Noi recoltam alcoolemii, dar pentru ca este caz medico-legal, alcoolemia este confirmata de Institutul de Medicina Legala. Noi recoltam aceste eprubete si le trimitem intr-o cutie sigilata, prin politie, care ancheteaza cazul, la Medicina Legala. Nu stiu care este rezultatul lor, ceea ce am obtinut noi este doar din punct de vedere medical, intrucat nu sunt respectate toate procedurile care sunt prevazute, cum se face in cazul alcoolemiei oficiale. Cu toate acestea, valorile sunt apropiate, nu sunt diferente foarte mari", a declarat dr. Anca Haisan, din cadrul UPU-SMURD de la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi.

La o alcoolemie de peste 3 miligrame intervine semiconstienta. "O alcoolemie de peste 300 mg/dl, cum se masoara in laboratoarele noastre, este o alcoolemie de coma, de pierdere a starii de constienta. Acum, depinde si de rezistenta fiecaruia, dar in mod normal nu poti sa tii ochii deschisi, nu poti sa vorbesti coerent, nu poti sa ai reflexe, deci este o alcoolemie enorma", a completat medicul.

Medicii care au ajuns la locul tragediei, pe Soseaua de centura, l-au gasit pe politistul Cristian Orzu in stop cardio-respirator. Imediat au inceput manevrele de resuscitare, care au durat cateva zeci de minute. La un moment dat, politistul a avut cateva semne vitale si a fost transportat la spital. In tot acest timp, medicii i-au administrat mai multe substante specifice, insa, din spusele cadrelor medicale de la Spitalul "Sfantul Spiridon", alcoolemia nu poate fi influentata.

"Alcoolemia nu poate fi influentata de manevrele si masurile pe care le iau cadrele medicale. Singura modalitate este sa ii injectam noi alcool sau cand se recolteaza alcoolul, tegumentul sa fie imbibat cu alcool sau ud cu alcool, ceea ce nu se intampla. Noi, medical, avem criteriile noastre, iar valoarea nu a putut fi influentata de catre manevrele sau investigatiile si tratamentul pe care l-am facut noi", a declarat dr. Anca Haisan, din cadrul UPU-SMURD de la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi.

Nimeni nu poate spune pana in acest moment cat alcool a consumat politistul. Alcoolemia difera de la om la om. Ea este influentata de greutatea consumatorului, de frecventa consumului de alcool, de masa si de multe altele.

Martorii care erau in zona la producerea impactului au precizat ca din masina politistului venea un miros puternic de alcool. Au fost mai multe persoane care au spus ca se simtea un miros intepator, inclusiv dupa ce politistul a fost scos dintre fiarele contorsionate.

"Mirosea a alcool din masina politistului. Au fost mai multe persoane care au simtit... Era clar baut", a spus unul dintre martori. Lucrurile sunt destul de clare. Este oficial faptul ca agentul Cristian Orzu avea o alcoolemie de 2.25 miligrame de alcool pur in sange. In orice clipa omul legii ar fi putut ucide, involuntar. Ramane de vazut insa cum s-a ajuns ca un politist sa fie trimis in misiune in halul acesta de beat.