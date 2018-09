Politistul pedofil si-a sunat sotia din inchisoare si i-a facut marturisiri terifiante! Ce a declarat despre copiii pe care i-a abuzat

Politistul pedofil si-a sunat sotia si i-a facut unele dezvaluiri socante. Eugen Stan se afla in spatele gratiilor si este acuzat de numeroase agresiuni sexuale asupra unor copii in Bucuresti. Pana acum el a sustinut ca este nevinovat. Mai mult, avocatul sau declara in luna aprilie ca imaginile in care apare Eugen Stan ar fi trucate.

Dupa cateva luni petrecute in spatele gratiilor, timp in care a putut sa se gandeasca la faptele sale, Eugen Stan si-a sunat sotia. Intr-o conversatie telefonica, el recunoaste senin ca a abuzat mai multi copii si ii da sotiei detalii despre ceea ce a facut. I-a povestit cum a luat o copila in brate si a pupat-o si isi compara victimele cu propria fetita.