Post. Ce se intampla in corpul tau atunci cand nu mai mananci carne deloc

Oamenii devin vegetarieni din multe motive. In principal, fiindca vor sa se simta plini de energie, sa scape de riscul de a face diverse boli si de a scadea in greutate. Daca va intrebati, este oare in ordine sa renunt la carne, imi va face bine? Specialistii spun: cu siguranta!

Veti scapa de inflamatii

Cand consumati branza, carne si alimente procesate, veti avea si diverse afectiuni inflamatorii. Inflamatia cronica este strans legata de atacurile de cord, de accidente vasculare cerebrale, ateroscleroza, diabet si boli autoimune. Mancarurile bazate pe legume sunt bogate in antioxidanti si fibre, deci natural anti-inflamatorii. Un studiu ne arata ca vegetarienii isi reduc semnificativ proteina C reactiva (CRP), nivelul de proteina C reactiva ridicat din sange poate indica o gama larga de afectiuni. Este o proteina sintetizata in ficat, ale carei niveluri in sange cresc in inflamatie. Ea nu este insa specifica, adica nu poate indica natura sau localizarea respectivului proces inflamator.

Veti reduce nivelul colesterolului

Cresterea colesterolului poate duce la accidente vasculare cerebrale si boli de inima. Carnea este bogata in grasimi saturate, ceea ce duce la cresterea nivelului de colesterol din sange. Multe studii arata ca, atunci cand oamenii mananca vegetarian, colesterolul din sange scade pana la 35%. Dietele pe baza de legume si produsele integrale va reduc nivelul de colesterol din sange, deoarece contin cantitati mici de grasimi saturate si colesterol zero. Este cunoscut faptul ca alimentatia vegetariana este bogata in fibre, iar fibrele reduc colesterolul din sange.

Scadeti dramatic riscul de a face diabet de tip II

Este dovedit ca o dieta bogata in carne rosie va creste riscul de a face diabet de tip 2. Amatorii de carne au sanse duble de a face aceasta boala, in comparatie cu vegetarienii. Daca mancati carne o data pe saptamana, cresteti riscul de a face diabet cu 74%! Poate va intrebati de ce consumul de carne duce la diabet de tip 2. Fiindca grasimea animala, nitritul de sodiu si fierul de provenienta animala distruge celulele pancreatice, cauzeaza inflamatii, duce la ingrasare si perturba buna functionare a insulinei.

Un microbiom intestinal mai sanatos

Microbiomul intestinal este numele colectiv al tuturor microorganismelor care traiesc in corpul nostru. Aceste microorganisme sunt cheia pentru a avea o sanatate buna. Acestea ajuta procesul digestiei alimentelor, pregatesc sistemul imunitar, produc nutrienti vitali, mentin sanatatea tesutului intestinal si ne protejeaza de cancer. Un studiu a aratat ca microorganismele au, de asemenea, un rol in diabet, obezitate, boala intestinala inflamatorie, boli hepatice si boli autoimune.

Dieta vegetariana va poate ajuta sa aveti un microbiom intestinal mai sanatos. Fibrele vegetale vor facilita prezenta bacteriilor sanatoase in intestinele noastre, ne vor "curata" si desfunda arterele, reducand astfel riscul de infarct.

Veti beneficia de nivelul optim de proteine

Dieta carnivora pompeaza in organism mai multe proteine decat are corpul nevoie. Efectul nu este o super putere, ci dimpotriva, o slabire a organismului. In plus, vine cu exces de grasime, duce la ingrasare, diabet zaharat, inflamatii, boli de inima si cancer. Proteinele vegetale sunt cele bune pentru organism, care ne protejeaza de bolile cronice. Hranindu-va vegetarian, nu mai este nevoie sa va monitorizati aportul de proteine, nici sa luati suplimente, intrucat organismul stie singur sa isi dozeze cantitatile. Organismul uman este o masinarie uluitoare, care nu da gres. Trebuie doar sa ii fie sprijinite procesele naturale, cand este perturbat, este firesc sa reactioneze.

Si in tot acest proces, sa nu uitam elementul esential: apa. Hidratati-va corect si corpul va va multumi.