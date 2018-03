Poveste tulburatoare! In urma cu doi ani i s-a pus un diagnostic cumplit! Acum, tatal ei i-a oferit o noua sansa la viata

O femeie in varsta de 31 de ani, din Galati, a primit sansa la o viata noua. Medicii Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi au efectuat o interventie dificila, prin care pacienta a primit un rinichi pe care il astepta din anul 2017. Cel care i-a intins o mana de ajutor este chiar tatal ei, in varsta de 50 de ani. Boala pacientei a avansat foarte repede, ajungand in ultimul stadiu.

Astfel, s-a decis ca trebuie sa beneficieze, urgent, de un transplant. Dupa aproximativ doua luni de investigatii, aceasta a fost supusa unei interventii chirurgicale care a durat aproximativ patru ore. "S-a efectuat un transplant, la o pacienta in varsta de 31 de ani, diagnosticata cu boala de rinichi din 2015, din Galati. Aceasta era in evidenta spitalului nostru. Boala aceasta de rinichi a progresat, fiind in prezent in ultimul stadiu, stadiul 5 de insuficienta renala. Din fericire pentru ea, a avut ca potential donator tatal. Acesta are 50 de ani si o stare de sanatate foarte buna, fiind de acord din primul moment sa doneze", a declarat dr. Ionut Nistor, purtator de cuvant al Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi.

Cu doua luni inainte de a se efectua transplantul, pacienta Spitalului "Dr. C. I. Parhon" a inceput o serie de investigatii, prin care s-a stabilit daca este eligibila pentru a beneficia de aceasta interventie. Interventia, care a durat patru ore, a avut loc pe data de 27 martie, fiind a treia de acest tip care s-a efectuat anul acesta.

"In ultimele doua luni s-au facut investigatii care tin de starea cordului, starea plamanilor sau starea rinichilor. Sunt investigatii complexe, care asigura echipa ca din punct de vedere al sigurantei, toate lucrurile sunt in regula, dupa care se cere un acord al comisiei de etica. Este o comisie care nu este a spitalului, este un medic legist, un medic psihiatru, un psiholog si un medic primar, care nu este in echipa de transplant. Dupa ce exista acest aviz al comisiei de etica, prin care se asigura ca exista consimtamant, ca nu exista interese materiale, ca donatorul intelege ce inseamna lucrul pe care urmeaza sa-l faca, se programeaza interventia. Interventia a fost programata in cursul zilei de ieri si a durat cam patru ore. Aceasta interventie se face in doua sali in paralel, sunt doua echipe chirurgicale care intra aproximativ in acelasi timp in sala. Este o echipa care recolteaza rinichiul si o echipa care il va implanta. Dupa ce s-a terminat de recoltat, rinichiul a fost pregatit si a fost implantat pacientei. Dupa cele patru ore, pacienta a fost coborata in sectia de transplant, fiind urmarita ca orice pacient, dupa o interventie chirurgicala majora", mai spune dr. Ionut Nistor, purtator de cuvant al Spitalului Clinic "Dr. C. I. Parhon" din Iasi.

Pentru femeia in varsta de 31 de ani urmeaza o perioada foarte importanta, in care se va observa daca organismul ei a acceptat transplantul efectuat de medicii ieseni. Astfel, aproximativ trei saptamani, aceasta va fi izolata, intrucat are o imunitate foarte scazuta din cauza tratamentelor la care este supusa.

"Este necesar sa fie izolata, protejata, pentru ca imediat dupa interventie ia doze mari de imunosupresoare, medicamente care coboara imunitatea ca sa poata accepta acest rinichi. Pacientul este supus unui risc infectios si atunci este extrem de important sa fie intr-un mediu izolat, fara alti pacienti si sa fie protejata de orice potential risc infectios. Interventia s-a desfasurat fara incidente, pacienta urineaza, aceasta este principala dovada ca rinichiul functioneaza, isi revine. In aproximativ doua sau trei saptamani, daca totul este in regula, pacienta va fi externata. Acesta este al treilea transplant de anul acesta, primele doua fiind tot de la donatori vii, au fost tot perechi, de la frate si de la mama", adauga dr. Ionut Nistor.