Povestea cantaretei de muzica populara care a murit dupa ce a tusit o luna

Cristina Fulgusin Mateias a murit luni noapte, la spital, dupa ce tusit o luna! Cantareata de muzica populara are o poveste fabuloasa! Fiica ei, Nicoleta, ne-a povestit, indurerata, cat s-a rugat de mama ei sa mearga la medic.

Cristina Fulgusin Mateias, cantareata de muzica populara si realizator de emisiuni la Radio Accent, a murit luni, in jurul orei 00.00, la spital. WOWbiz.ro a aflat povestea fabuloasa a artistei, chiar de la fiica ei, Nicoleta, tanara care nu poate sa-si revina din soc.

Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata la doar 51 de ani, lasand un gol imens si o durere de nedescris in inimile celor din familie, dar si ale colegilor de breasla sau fanilor. Povestea ei e fabuloasa! Regretata artista a fost dusa la spital in ultimul moment, si atunci aproape fara voia ei. Fiica ei, Nicoleta, ne-a marturisit ca si-a implorat mama sa mearga medic pentru ca nu mai scapa de tuse. Femeia nu s-a dus... si a ajuns intr-un moment al bolii in care medicii n-au mai putut sa o salveze, desi si-au dat tot interesul.

"Mama tusea de vreo luna. Ea statea la Tg Carbunesti, de cativa ani, eu stau la Valcea. Acum o saptamana a fost la mine si tusea rau, am rugat-o insistent, am implorat-o sa mearga la medic. Mi-a spus ca se va duce imediat ce ajunge acasa. A amanat, n-a mers. Sambata s-a dus la spital pentru ca ii era rau, medicul i-a facut niste injectii si i-a spus sa ramana internata pentru ca starea ei nu este deloc buna, se deteriorase. N-a vrut. S-a dus la serviciu. Duminica n-a putut sa mearga la serviciu ca i-a fost foarte rau si matusa mea, care locuieste si ea acolo, la Carbunesti, a chemat salvarea acasa. Nici atunci mama n-ar fi vrut sa mearga la spital. A fost internata. Seara am vorbit cu ea, mi-a dat poze, spunea ca se simte mai bine. Am rugat-o sa manance, mi-a spus ca nu poate, ca n-are gust. Luni dimineata am sunat de 5 ori si nu mi-a raspuns nimeni. Deja incepusem sa ma panichez, dar refuzam sa cred ca s-a intamplat vreo nenorocire. Pe la 11.00 mi-a raspuns o asistenta si mi-a spus ca mama nu poate vorbi, ca ii este rau. Familia a dorit sa fie transferata la Craiova, dar nu se putea, nu era stabilizata, nu aveam cum sa o transfere. Am sunat iar la cateva ore si am vorbit cu medicul de garda si mi-a spus ca e in coma indusa, am vrut sa o transfer cu un elicopter la Bucuresti, dar starea era critica, nu se putea. La ora 22.00 si ceva a facut primul stop cardiorespirator, in jurul orei 00.00 a murit. Mama avea si probleme cu inima. Inmormantarea va avea loc joi", a declarat Nicoleta, fiica artistei, pentru WOWbiz.ro.

La scurt timp dupa ce Cristina Fulgusin Mateias s-a stins, Nicoleta a postat pe pagina sa de socializare cateva cuvinte, insotite de poze, insa n-a dezvaluit povestea ei fabuloasa, cum a ajuns de fapt femeia sa se stinga. "Astazi m-ai lasat, te-am implorat sa nu o faci, L-am implorat pe Dumnezeu sa nu te ia, dar nu m-a ascultat! Te iubesc si te voi iubi toata viata, mama mea! Vei ramane vesnic in inima mea!". La scurt timp, tanara a mai pus un link cu o melodie cantata de mama ei, "Atunci cand o mama plange", si a scris alte cuvinte: "Mama... pentru cine are o binecuvantare, din suflet s-o pretuiasca, cu foc mama sa rosteasca, sa nu stea de ea departe, sa n-o lase dor sa-ti poarte, s-o tina la piept aproape si de la necaz s-o scape! mamei sa-i vorbesti cu fata, ca a trudit toata viata, sai ai bune zilele, nu-i intoarce spatele!".

Colegii de la Televiziunea Accent au fost si ei socati sa afle aceste poveste fabuloasa a Cristinei Fulgusin Maietas. Ei au scris cateva randuri: "Ramas bun, Cristina Maietas Fulgusin! Familia Radio Accent este in doliu. Echipa noastra a pierdut un om deosebit, un coleg, un prieten, o persoana mereu cu zambetul pe buze, Cristina Mateias Fulgusin. Doamna Cristina, asa cum era cunoscuta de ascultatori si telespectatori, s-a ridicat la cer mult prea devreme, la doar 51 de ani. Bunica, mama si sotie, Cristina Mateias va ramane mereu in memoria celor care au indragit-o, prin cantecele ei. Colectivul Radio Accent nu va va uita niciodata! Dumnezeu sa va odihneasca in pace, Doamna Cristina!", e mesajul din partea colegilor.