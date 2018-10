Povestea Doinei si a lui Ion Aldea-Teodorovici. Au cantat si au murit impreuna

Sotii Doina si Ion Aldea-Teodorovici au cantat impreuna si tot impreuna au murit, acum 26 de ani, intr-un tragic accident in noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992. Moartea celor doi cantareti basarabeni a indurerat lumea artistica din Romania si Republica Moldova.

O poveste de dragoste frumoasa si o moarte absurda. In noaptea de 29 spre 30 octombrie 1992, Doina si Ion se indreptau catre Chisinau cand in localitatea Cosereni, pe E 85, masina in care se aflau s-a izbit de un copac. Ion a murit pe loc, iar sotia sa, in salvare, in drum spre Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti. In schimb, soferul si pasagerul aflat in fata au scapat fara nici o zgarietura.

Fiul celor doi regretati artisti, Cristofor Aldea -Teodorovici, a ramas orfan de mic si a fost crescut de bunicii sai. Cristofor, acum in varsta de 36 de ani, mentine vie amintirea parintilor sai: le canta piesele, face turnee omagiale.

Doina Marin s-a nascut pe 15 noiembrie 1958, la Chisinau. A cantat de mica, iar de la 14 ani a fost in turnee in toate republicile unionale din fosta URSS, dar si in Mongolia, Germania, Algeria si Cuba. Avea 23 de ani cand l-a intalnit pe Ion Aldea-Teodorovici, cu doi ani mai mare de cat ea. La 5 august 1982, se naste fiul lor, Cristofor Aldea-Teodorovici.

Ion Aldea-Teodorovici a studiat compozitia la Conservatorul din Chisinau, iar piesele cantate impreuna cu sotia sa erau compozitii proprii, multe dintre acestea pe versurile marelui poet basarabean Grigore Vieru. A scris muzica simfonica, de camera, cantece pentru copii, pentru filme, pentru spectacole dramatice. Cand era mai trist, scria muzica sacra.

Romanii i-au indragit din prima secunda pe cei doi basarabeni datorita cantecelor de un profund patriotism. Anul acesta, pe 30 octombrie, se implinesc 26 de ani de la disparitia tragica a artistilor basarabeni Doina si Ion Aldea-Teodorovici. Moartea artistilor basarabeni a survenit, potrivit tuturor informatiilor oficiale prezentate in 1992, in urma accidentului rutier. Datele arata ca in zona localitatii Cosereni, la ora 2.30, masina artistilor s-a lovit de un copac, de pe marginea drumului.

Politistii au spus: „cauza accidentului a fost viteza excesiva, plus neatentia si chiar atipirea la volan. Nu a fost vorba de nici o defectiune. Directia, franele si luminile au fost in regula si am eliminat orice suspiciune". In urma impactului, masina a invaluit pur si simplu pomul in care a patruns, pana la bancheta din spate, unde se aflau sotii Doina si Ion Aldea-Teodorovici.