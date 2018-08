Povestea femeii despre care se spune ca nu a mancat si nu a baut nimic timp de 36 de ani

Therese Neumann nu stia sa aiba vreo problema de sanatate, pana in momentul in care a care a cazut de pe un scaun si a paralizat partial. Din acel moment, s-a tot fortat sa faca munca fizica, pana in momentul in care a paralizat de tot si a si orbit.

Nemaiputand sa se miste, a incercat sa-si ocupe timpul cu altceva. Astfel s-a intors la religie. In ziua beatificarii calugaritei Therese de Lisieux, Therese Neumann si-a recapatat integral vederea, iar dupa doi ani (cand Therese de Lisieux a fost beatificata), a inceput din nou sa mearga (calugarita ii aparuse in vis si ii spusese ca va putea sa-si foloseasca mainile si picioarele din nou).

In 1926 si-a dat seama ca este una dintre persoanele "insemnate" de divinitate pentru ca incepuse sa sangereze, dar a refuzat sa spuna cuiva, de teama. Lichidul rosu ii iesea prin piele, de peste tot. Dupa cateva zile, "ranile" i se agravasera intr-atat, incat toti credeau ca va muri, dar si-a revenit in mod miraculos. Din acel moment, saptamanal, timp de 2 zile, sangera.

Se spune desprea ea ca, de atunci, si pana in 1962, adica pana a murit, nu a mai mancat absolut nimic si nici nu a mai baut. Procedurile de beatificare a ei au inceput in 2005.